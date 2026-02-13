Mientras Israel intensifica y extiende su control sobre Cisjordania ocupada, con la expansión continuada de asentamientos ilegales, la mirada internacional vuelve a centrarse con preocupación en Palestina. Esta semana, organismos regionales, como la Liga Árabe, reiteraron su llamados a respetar el derechos internacional e impulsar soluciones. De manera similar, Rusia expresó su respaldo a la creación de un Estado palestino.
Desde El Cairo, donde se reunió en una cumbre de emergencia, la Liga Árabe subrayó que cualquier intento de anexión de tierras palestinas por parte de Israel constituye un “crimen de guerra”. En ese sentido, reafirmó su respaldo al “derecho del pueblo palestino a la plena soberanía sobre su Estado, basado en las fronteras de 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital e incluyendo sus sitios sagrados”.
Asimismo, el comunicado final de la reunión apuntó a que todas las decisiones y medidas israelíes orientadas a apropiarse de tierras palestinas o alterar su estatus legal y composición demográfica son “nulas y sin efecto legal”.
Según un comunicado posterior, el Consejo de la Liga Árabe instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cumplir su promesa en el marco de sus esfuerzos por la paz, adoptando “medidas prácticas y claras” para impedir la anexión de Cisjordania ocupada por parte de Tel Aviv.
Por otra parte, el diario estatal egipcio Al-Ahram informó que, durante la reunión, Faid Mustafa, secretario general adjunto de la Liga Árabe, calificó las medidas israelíes como una “escalada sin precedentes”. De hecho, advirtió que estas acciones “socavan efectivamente la base política de la solución de dos Estados, que aún cuenta con un amplio consenso internacional como el único marco viable para lograr una paz justa y duradera”.
La Liga Árabe es una organización regional fundada en 1945 que agrupa a 22 Estados árabes con el objetivo de coordinar políticas, fortalecer la cooperación política y económica y defender los intereses comunes de sus miembros.
Con sede en El Cairo, el organismo desempeña un papel activo en cuestiones regionales, especialmente en el conflicto palestino-israelí, donde históricamente ha respaldado la creación de un Estado palestino independiente.
Profundizando la anexión y la expansión territorial
En este contexto, el delegado palestino Muhannad Al-Aklouk señaló que las decisiones israelíes representan un “cambio cualitativo orientado a profundizar la anexión y la expansión territorial”.
Por su parte, Amjad Al-Adailah, delegado jordano, afirmó que “las medidas ilegales adoptadas por el gobierno de ocupación constituyen una violación flagrante del derecho internacional y socavan la legitimidad internacional basada en la solución de dos Estados”.
En la misma línea, el delegado de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Al-Zaabi, reafirmó la “firme condena” de su país a las medidas israelíes que buscan imponer una “realidad ilegal” en Cisjordania ocupada.
Todo esto ocurre después de que, el pasado domingo, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara medidas que refuerzan su control sobre Cisjordania ocupada y facilitan la construcción de nuevos asentamientos.
Según medios israelíes, estas decisiones incluyen derogar una ley que prohibía la venta de tierras a colonos ilegales, desclasificar registros de propiedad y transferir la autoridad sobre permisos de construcción cerca de Hebrón a la administración civil israelí.
Además, cabe recordar que, en un falló histórico de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.
Rusia reitera su apoyo a un Estado palestino independiente
Paralelamente, Rusia reafirmó su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que detalló que el viceministro Sergey Vershinin abordó la situación de la agresión israelí con Ahmed Majdalani, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina y secretario general del Frente Popular de Lucha Palestino. Sus declaraciones, tuvieron lugar durante una reunión celebrada el lunes en Moscú.
Según el comunicado, “durante la conversación, el enfoque principal fue el estado de los asuntos en la zona del conflicto palestino-israelí, con especial atención a la situación en Gaza”. Además, se intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de restaurar la unidad palestina.
El ministerio subrayó que la parte rusa expresó su disposición a “continuar brindando asistencia a los esfuerzos destinados a consolidar las posiciones de las principales fuerzas y movimientos políticos palestinos en el marco de la Organización para la Liberación de Palestina”. Asimismo, Vershinin reafirmó “la posición invariable y de principio en apoyo a la creación de un Estado palestino independiente, que coexista en paz y seguridad con Israel”.