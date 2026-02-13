Mientras Israel intensifica y extiende su control sobre Cisjordania ocupada, con la expansión continuada de asentamientos ilegales, la mirada internacional vuelve a centrarse con preocupación en Palestina. Esta semana, organismos regionales, como la Liga Árabe, reiteraron su llamados a respetar el derechos internacional e impulsar soluciones. De manera similar, Rusia expresó su respaldo a la creación de un Estado palestino.

Desde El Cairo, donde se reunió en una cumbre de emergencia, la Liga Árabe subrayó que cualquier intento de anexión de tierras palestinas por parte de Israel constituye un “crimen de guerra”. En ese sentido, reafirmó su respaldo al “derecho del pueblo palestino a la plena soberanía sobre su Estado, basado en las fronteras de 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital e incluyendo sus sitios sagrados”.

Asimismo, el comunicado final de la reunión apuntó a que todas las decisiones y medidas israelíes orientadas a apropiarse de tierras palestinas o alterar su estatus legal y composición demográfica son “nulas y sin efecto legal”.

Según un comunicado posterior, el Consejo de la Liga Árabe instó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cumplir su promesa en el marco de sus esfuerzos por la paz, adoptando “medidas prácticas y claras” para impedir la anexión de Cisjordania ocupada por parte de Tel Aviv.

Por otra parte, el diario estatal egipcio Al-Ahram informó que, durante la reunión, Faid Mustafa, secretario general adjunto de la Liga Árabe, calificó las medidas israelíes como una “escalada sin precedentes”. De hecho, advirtió que estas acciones “socavan efectivamente la base política de la solución de dos Estados, que aún cuenta con un amplio consenso internacional como el único marco viable para lograr una paz justa y duradera”.

La Liga Árabe es una organización regional fundada en 1945 que agrupa a 22 Estados árabes con el objetivo de coordinar políticas, fortalecer la cooperación política y económica y defender los intereses comunes de sus miembros.

Con sede en El Cairo, el organismo desempeña un papel activo en cuestiones regionales, especialmente en el conflicto palestino-israelí, donde históricamente ha respaldado la creación de un Estado palestino independiente.

Profundizando la anexión y la expansión territorial

En este contexto, el delegado palestino Muhannad Al-Aklouk señaló que las decisiones israelíes representan un “cambio cualitativo orientado a profundizar la anexión y la expansión territorial”.

Por su parte, Amjad Al-Adailah, delegado jordano, afirmó que “las medidas ilegales adoptadas por el gobierno de ocupación constituyen una violación flagrante del derecho internacional y socavan la legitimidad internacional basada en la solución de dos Estados”.