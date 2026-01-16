En medio de una tregua frágil y bajo las persistentes violaciones de Israel al alto el fuego en Gaza, parece que poco a poco se van concretando los avances críticos para la segunda etapa del acuerdo. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la “Junta de Paz”, un elemento clave para la fase que se avecina, aunque no adelantó quiénes la conformarán. Hasta el momento, lo único seguro es que él la presidirá.

"Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO LA JUNTA DE PAZ", escribió Trump en su plataforma Truth Social , y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer "en breve". "Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", añadió.

La creación de esta Junta de Paz se enmarca en el plan de 20 puntos que presentó la Casa Blanca para poner fin a la ofensiva genocida de Israel en Gaza. El anuncio de Trump llega apenas un día después de que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, anunciara el inicio de la segunda fase del alto el fuego , señalando que el enfoque se desplazará hacia la desmilitarización, un gobierno tecnocrático y la reconstrucción.

En esa línea, Trump afirmó en otra publicación el jueves que la siguiente etapa de su plan comenzó “oficialmente”. Y luego sostuvo que “como presidente de la Junta de Paz, respaldo al recién nombrado gobierno tecnocrático palestino , el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el alto representante de la junta, para gobernar Gaza durante su transición”.

Las palabras de Trump se refieren al anuncio que este miércoles hicieron los mediadores Türkiye, Egipto y Qatar sobre la creación del nuevo comité tecnocrático encargado de administrar Gaza, un paso que calificaron de “avance importante” para mejorar las condiciones humanitarias y ayudar a desbloquear la largamente retrasada segunda fase. Compuesto por 15 miembros, este órgano estará liderado por el exviceministro palestino Ali Shaath, quien anteriormente supervisó el desarrollo de la zona industrial.

Este comité, además, trabajará bajo la supervisión de la Junta de Paz. “¡Estos líderes palestinos están inquebrantablemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, comentó el mandatario estadounidense en su mensaje del jueves. Por su parte, algunos expertos han criticado el papel de Trump como presidente del consejo de supervisión, argumentando que la estructura se asemeja a un modelo de gobierno colonial.

"La pelota está ahora en la cancha de los mediadores, el garante estadounidense y la comunidad internacional para empoderar al comité", dijo Bassem Naim, un alto líder de Hamás en un comunicado este jueves.

Trump también señaló que Türkiye, Egipto y Qatar ayudarían a lograr lo que describió como un "acuerdo integral de desmilitarización" con Hamás. Adicionalmente, dentro del plan se contempla el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina.

El miércoles representantes del Gobierno de Trump señalaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza. También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización.

