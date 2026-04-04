El fuego que Israel ha desatado sobre el Líbano, en una campaña simultánea a la que junto a EE.UU. mantiene contra Irán , no cede. Las fuerzas de Tel Aviv anunciaron este viernes una andanada de bombardeos contra la capital Beirut que, según un comunicado, apuntó contra infraestructura del grupo libanés Hezbollah. Y, a su vez, este último informó horas después que había lanzado ataques con drones contra el asentamiento de Nahariya, en el norte de Israel en “defensa del Líbano y su pueblo”.

De acuerdo a los reportes de medios libaneses, aviones de guerra de Tel Aviv ejecutaron repetidos bombardeos contra el área de Dahiyeh, al sur de Beirut, provocando fuertes explosiones en toda la ciudad el viernes. Tras los ataques, se observaron densas columnas de humo que se elevaban desde la zona afectada.

También se informó que Israel llevó a cabo un ataque con drones contra un puerto en la ciudad de Tiro, causando la muerte de una persona. En los días previos, las fuerzas de Tel Aviv habían destruido dos puentes sobre el río Litani, los cuales conectaban las ciudades de Sohmor y Machghara, en el oeste de Becá, al este del Líbano, según la agencia nacional de noticias.

Por su parte, este sábado, Hezbollah dijo que además del asentamiento atacado en el norte de Israel, había realizado acciones contra las tropas de ese país, que incluyeron varios vehículos y posiciones. Lanzando proyectiles, el grupo libanés apuntó contra personal y autos de las fuerzas israelíes en el Triángulo de Khalil, en la ciudad fronteriza de Maroun al-Ras, y en la zona de Talat al-Sadr, en la ciudad de Aita al-Shaab, en el sur del Líbano.

Posteriormente, el grupo afirmó que sus miembros atacaron las inmediaciones de una plataforma de aterrizaje de helicópteros establecida por el ejército israelí para evacuar a soldados heridos en Maroun al-Ras. Hezbollah añadió que se produjo un enfrentamiento con tropas israelíes cerca del Triángulo de Tahrir, en el sur del Líbano, y afirmó haber causado bajas. En otra acción, el grupo señaló haber atacado con un misil guiado un tanque israelí Merkava en la ciudad de Houla, al sur del Líbano.

Hasta el momento, Israel no ha emitido ninguna declaración oficial sobre si los ataques de Hezbollah causaron víctimas.

A eso se suma que, casi simultáneamente este sábado, varias viviendas y vehículos en Kiryat Shmona, en el norte de Israel, sufrieron daños por un cohete disparado desde el Líbano, según reportes de medios locales. El diario Yedioth Ahronoth reportó que el impacto de un proyectil en un nuevo barrio residencial de esa área había afectado una carretera, además de casas y autos. Las sirenas de alerta no sonaron antes de que el cohete impactara, informó el Canal 13, que añadió que no se registraron heridos.

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Tel Aviv lanzó una ofensiva aérea y terrestre a gran escala contra el Líbano después de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones hacia el norte de Israel por los ataques conjuntos con Washington contra Irán. Esta campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei. En respuesta, Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, también se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado innumerables veces.

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