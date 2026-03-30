GUERRA CONTRA IRÁN
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Washington retomará el control del estrecho de Ormuz, dice el secretario del Tesoro de EE.UU.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó el lunes que EE.UU. retomará el control del estrecho de Ormuz y restablecerá la libertad de navegación. Mientras, Trump advierte: si el estrecho no se abre, atacará la infraestructura eléctrica iraní.
Washington retomará el control del estrecho de Ormuz, dice el secretario del Tesoro de EE.UU.
“Con el tiempo, EE.UU. va a retomar el control del estrecho, y habrá libertad de navegación”, declaró Bessent a Fox News. / Reuters
hace 20 horas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que Washington eventualmente retomará el control del estrecho de Ormuz y restablecerá la libertad de navegación.

“Con el tiempo, Estados Unidos va a retomar el control del estrecho, y habrá libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una escolta multinacional”, declaró Bessent al medio Fox News.

Consultado sobre la posible implicación del grupo hutí de Yemen y la situación en el mar Rojo, Bessent restó importancia a las preocupaciones y afirmó que los hutíes han estado “muy tranquilos”.

El estrecho de Ormuz se ha visto prácticamente interrumpido desde principios de marzo, con alrededor de 20 millones de barriles de petróleo transitando diariamente por esta vía, lo que representa aproximadamente el 20% del suministro global. Su cierre ha impulsado al alza los precios del petróleo y ha aumentado el temor a una disrupción económica prolongada.

Trump amenaza con destruir infraestructura eléctrica si no se abre el estrecho

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con Irán para poner fin a los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv avanzan, pero advirtió que la infraestructura energética clave del país sería destruida si las conversaciones no dan resultados pronto.

“Si por alguna razón no se alcanza pronto un acuerdo, que probablemente sí se logrará, y si el estrecho de estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente ‘para los negocios’, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y destruyendo por completo todas sus plantas de generación eléctrica, pozos petroleros y la isla de Isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

A pesar de la advertencia, señaló que se estaban llevando a cabo “discusiones serias” con un “nuevo y más razonable” régimen iraní.

Más tarde, Trump declaró a Bloomberg que Irán quiere “llegar a un acuerdo”, sugiriendo que la guerra va “increíblemente bien”.

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Irán afirmó el lunes que no ha mantenido negociaciones directas con Estados Unidos y señaló que los contactos recientes se han limitado a mensajes transmitidos a través de intermediarios. Países de la región han intentado mediar un acuerdo entre las partes, y el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, indicó que Islamabad estaría dispuesto a acoger conversaciones.

El domingo, Trump había alentado los esfuerzos diplomáticos, con intermediarios como Pakistán, Türkiye y Egipto involucrados en contactos indirectos entre Washington y Teherán. Señaló que las conversaciones indirectas a través de “emisarios” paquistaníes estaban avanzando y añadió: “Un acuerdo podría lograrse bastante rápido”.

Irán ataca planta eléctrica y de desalinización en Kuwait, deja un muerto

Mientras, los ataques de Irán a países del Golfo continúan. La noche del domingo, un ataque iraní impactó contra un edificio de servicios en una planta de generación eléctrica y desalinización de agua en Kuwait, dejando un trabajador muerto e importantes daños materiales, informó el lunes por la mañana el Ministerio de Electricidad del país.

El ministerio precisó que la víctima mortal era de nacionalidad india y que el ataque causó daños extensos a la infraestructura de la instalación.

Equipos técnicos y de emergencia fueron desplegados de inmediato en el marco de los planes de contingencia para hacer frente a las consecuencias del ataque y garantizar que las operaciones continúen con normalidad, añadió el ministerio.

También indicó que las autoridades están coordinando con agencias de seguridad y organismos pertinentes para asegurar el sitio afectado.

La escalada regional continúa intensificándose desde que Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra Irán el 28 de febrero, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 1.340 personas, incluido el entonces líder Supremo, el Alí Jamenei.

Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas y daños a infraestructuras, además de perturbar los mercados globales y la aviación.

FUENTE:TRT Español y agencias
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