El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que Washington eventualmente retomará el control del estrecho de Ormuz y restablecerá la libertad de navegación.

“Con el tiempo, Estados Unidos va a retomar el control del estrecho, y habrá libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una escolta multinacional”, declaró Bessent al medio Fox News.

Consultado sobre la posible implicación del grupo hutí de Yemen y la situación en el mar Rojo, Bessent restó importancia a las preocupaciones y afirmó que los hutíes han estado “muy tranquilos”.

El estrecho de Ormuz se ha visto prácticamente interrumpido desde principios de marzo, con alrededor de 20 millones de barriles de petróleo transitando diariamente por esta vía, lo que representa aproximadamente el 20% del suministro global. Su cierre ha impulsado al alza los precios del petróleo y ha aumentado el temor a una disrupción económica prolongada.

Trump amenaza con destruir infraestructura eléctrica si no se abre el estrecho

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con Irán para poner fin a los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv avanzan, pero advirtió que la infraestructura energética clave del país sería destruida si las conversaciones no dan resultados pronto.

“Si por alguna razón no se alcanza pronto un acuerdo, que probablemente sí se logrará, y si el estrecho de estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente ‘para los negocios’, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y destruyendo por completo todas sus plantas de generación eléctrica, pozos petroleros y la isla de Isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

A pesar de la advertencia, señaló que se estaban llevando a cabo “discusiones serias” con un “nuevo y más razonable” régimen iraní.

Más tarde, Trump declaró a Bloomberg que Irán quiere “llegar a un acuerdo”, sugiriendo que la guerra va “increíblemente bien”.