El presidente Donald Trump está imponiendo plazos para un acuerdo con Irán mientras, al mismo tiempo, hace sonar los tambores de guerra.

A medida que se acerca el plazo de dos meses para un acuerdo nuclear , persiste una pregunta fundamental: ¿Qué lecciones se pueden extraer de la lucha generacional que ha atravesado ocho administraciones estadounidenses, cuatro demócratas y cuatro republicanas? ¿Podrá Trump tomar medidas más audaces, incluso impensables, que sus predecesores? El hecho de que esté forjando un nuevo camino o simplemente repitiendo errores pasados podría definir no solo su legado, sino también el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

La historia como guía

Desde 1979, los enfoques de EE. UU. hacia Irán no solo han cambiado de una administración a otra, sino que, a menudo, han divergido dentro de ellas, moldeados por rivalidades internas, dinámicas regionales cambiantes y percepciones en evolución sobre la amenaza que representa Irán.



En la década de 1980, el presidente Ronald Reagan encarnó esta tensión. Su administración inicialmente buscó la diplomacia encubierta, más infamemente a través del caso Irán-Contra, pero más tarde se involucró en una confrontación militar directa en el Golfo Pérsico (Operación Mantis Religiosa), un choque decisivo hacia el final de la guerra Irán-Irak.

La década de 1990 trajo una postura diferente bajo el presidente Bill Clinton. Inicialmente, su administración abogó por una estrategia de "contención dual ", dirigida a Irán e Irak, y reforzó la presencia naval estadounidense en el Golfo al estacionar la Quinta Flota en Bahréin. Pero para su segundo mandato, Clinton había comenzado a suavizar su postura. En 1998, ofreció una sutil rama de olivo diplomática a Teherán, incluida una disculpa indirecta destinada a abrir canales con el presidente Mohammad Khatami.



Luego estuvo George W. Bush, quien inicialmente exploró la cooperación tras el 11-S, en particular en relación con el Afganistán posterior al Talibán, pero pronto optó por la presión militar, tachando a Irán, como es bien sabido, de parte del "Eje del Mal " junto con Irak y Corea del Norte.

Más tarde, el presidente Obama intentó combinar la presión con el compromiso. Su administración impuso sanciones severas durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad mientras mantenía "todas las opciones sobre la mesa". Sin embargo, cuando Hassan Rouhani, un autodenominado moderado, asumió el poder, Obama optó por la diplomacia, lo que finalmente llevó al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015.

Pero estas políticas cambiantes a menudo han sido obstaculizadas por divisiones internas. La administración de Carter estuvo famosa dividida entre el belicista Zbigniew Brzezinski y el centrado en la diplomacia Cyrus Vance, lo que resultó en una política inconsistente hacia Irán. Esta división contribuyó finalmente al fracaso en la resolución de la crisis de rehenes de la Embajada de Estados Unidos entre 1979 y 1981, tanto a través de la diplomacia como de la acción militar.

La administración de Bush experimentó tensiones similares, con “ halcones ” como Dick Cheney y Donald Rumsfeld chocando con “palomas” como Colin Powell. Powell, por ejemplo, le dijo a los reporteros que estaba dispuesto a explorar oportunidades con Irán "sin tener vaselina en los ojos, con respecto a la naturaleza del gobierno o la historia de los últimos 22 años".

Aunque la administración Trump pueda parecer más ideológicamente unificada, también muestra signos de conflicto interno.

El vicepresidente J.D. Vance ha advertido contra la escalada, declarando : "La guerra con Irán no está en el interés de EE. UU.". Mientras tanto, se informa que el secretario de Estado, Marco Rubio, está presionando para que se tomen medidas más contundentes , en el contexto de una geopolítica cambiante en Oriente Medio que no existía hace unos meses.

El propio Trump sigue siendo un factor impredecible, alternando entre el populismo antibélico y la bravuconería agresiva. Tras prometer poner fin a las "guerras eternas" de Estados Unidos , ahora coquetea con la idea de iniciar una nueva con Irán. ¿Realmente sabe si quiere negociar o escalar el conflicto?

Tres caminos posibles

A lo largo de los últimos 46 años, las estrategias de EE. UU. hacia Irán generalmente se han dividido en tres categorías amplias: contención y sanciones, presión militar y diplomacia.



El primer enfoque, y el más empleado, ha sido la contención económica. Desde la "doble contención" de Clinton hasta las " sanciones paralizantes " de Obama , las sucesivas administraciones han buscado aislar y presionar económicamente a Irán.

Estas medidas han dañado indudablemente la economía de Irán y limitado su alcance global. Sin embargo, en gran medida no han logrado provocar un cambio duradero en la política exterior de Irán o en su gobernanza interna.

En el mejor de los casos, dicha presión ha contribuido a la llegada de gobiernos reformistas dispuestos a participar, lo que sugiere que, si bien las sanciones pueden influir en la dinámica interna, no garantizan la transformación.