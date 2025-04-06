El presidente Donald Trump está imponiendo plazos para un acuerdo con Irán mientras, al mismo tiempo, hace sonar los tambores de guerra.
A medida que se acerca el plazo de dos meses para un acuerdo nuclear, persiste una pregunta fundamental: ¿Qué lecciones se pueden extraer de la lucha generacional que ha atravesado ocho administraciones estadounidenses, cuatro demócratas y cuatro republicanas? ¿Podrá Trump tomar medidas más audaces, incluso impensables, que sus predecesores? El hecho de que esté forjando un nuevo camino o simplemente repitiendo errores pasados podría definir no solo su legado, sino también el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.
La historia como guía
Desde 1979, los enfoques de EE. UU. hacia Irán no solo han cambiado de una administración a otra, sino que, a menudo, han divergido dentro de ellas, moldeados por rivalidades internas, dinámicas regionales cambiantes y percepciones en evolución sobre la amenaza que representa Irán.
En la década de 1980, el presidente Ronald Reagan encarnó esta tensión. Su administración inicialmente buscó la diplomacia encubierta, más infamemente a través del caso Irán-Contra, pero más tarde se involucró en una confrontación militar directa en el Golfo Pérsico (Operación Mantis Religiosa), un choque decisivo hacia el final de la guerra Irán-Irak.
La década de 1990 trajo una postura diferente bajo el presidente Bill Clinton. Inicialmente, su administración abogó por una estrategia de "contención dual ", dirigida a Irán e Irak, y reforzó la presencia naval estadounidense en el Golfo al estacionar la Quinta Flota en Bahréin. Pero para su segundo mandato, Clinton había comenzado a suavizar su postura. En 1998, ofreció una sutil rama de olivo diplomática a Teherán, incluida una disculpa indirecta destinada a abrir canales con el presidente Mohammad Khatami.
Luego estuvo George W. Bush, quien inicialmente exploró la cooperación tras el 11-S, en particular en relación con el Afganistán posterior al Talibán, pero pronto optó por la presión militar, tachando a Irán, como es bien sabido, de parte del "Eje del Mal" junto con Irak y Corea del Norte.
Más tarde, el presidente Obama intentó combinar la presión con el compromiso. Su administración impuso sanciones severas durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad mientras mantenía "todas las opciones sobre la mesa". Sin embargo, cuando Hassan Rouhani, un autodenominado moderado, asumió el poder, Obama optó por la diplomacia, lo que finalmente llevó al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015.
Pero estas políticas cambiantes a menudo han sido obstaculizadas por divisiones internas. La administración de Carter estuvo famosa dividida entre el belicista Zbigniew Brzezinski y el centrado en la diplomacia Cyrus Vance, lo que resultó en una política inconsistente hacia Irán. Esta división contribuyó finalmente al fracaso en la resolución de la crisis de rehenes de la Embajada de Estados Unidos entre 1979 y 1981, tanto a través de la diplomacia como de la acción militar.
La administración de Bush experimentó tensiones similares, con “halcones” como Dick Cheney y Donald Rumsfeld chocando con “palomas” como Colin Powell. Powell, por ejemplo, le dijo a los reporteros que estaba dispuesto a explorar oportunidades con Irán "sin tener vaselina en los ojos, con respecto a la naturaleza del gobierno o la historia de los últimos 22 años".
Aunque la administración Trump pueda parecer más ideológicamente unificada, también muestra signos de conflicto interno.
El vicepresidente J.D. Vance ha advertido contra la escalada, declarando : "La guerra con Irán no está en el interés de EE. UU.". Mientras tanto, se informa que el secretario de Estado, Marco Rubio, está presionando para que se tomen medidas más contundentes, en el contexto de una geopolítica cambiante en Oriente Medio que no existía hace unos meses.
El propio Trump sigue siendo un factor impredecible, alternando entre el populismo antibélico y la bravuconería agresiva. Tras prometer poner fin a las "guerras eternas" de Estados Unidos , ahora coquetea con la idea de iniciar una nueva con Irán. ¿Realmente sabe si quiere negociar o escalar el conflicto?
Tres caminos posibles
A lo largo de los últimos 46 años, las estrategias de EE. UU. hacia Irán generalmente se han dividido en tres categorías amplias: contención y sanciones, presión militar y diplomacia.
El primer enfoque, y el más empleado, ha sido la contención económica. Desde la "doble contención" de Clinton hasta las " sanciones paralizantes " de Obama , las sucesivas administraciones han buscado aislar y presionar económicamente a Irán.
Estas medidas han dañado indudablemente la economía de Irán y limitado su alcance global. Sin embargo, en gran medida no han logrado provocar un cambio duradero en la política exterior de Irán o en su gobernanza interna.
En el mejor de los casos, dicha presión ha contribuido a la llegada de gobiernos reformistas dispuestos a participar, lo que sugiere que, si bien las sanciones pueden influir en la dinámica interna, no garantizan la transformación.
La segunda estrategia ha sido el uso de presión militar o fuerza limitada. Esto ha producido resultados mixtos y, a menudo, impredecibles.
La fallida misión de rescate de rehenes del presidente Carter en 1980 sigue siendo una advertencia en el alcance operativo. En contraste, los ataques navales de Reagan en 1988 en el Golfo Pérsico presionaron a Irán a aceptar un alto el fuego con Irak, un resultado tan amargo que el ayatolá Jomeini lo comparó con "beber veneno".
Más recientemente, la campaña de máxima presión de Trump, que incluyó el asesinato del general Qassem Soleimani, incrementó significativamente las tensiones pero no logró convencer a Irán de que entablara negociaciones sustantivas.
En cambio, profundizó la desconfianza de Teherán y provocó represalias directas.
La diplomacia, el tercer camino, ha mostrado destellos de promesa, aunque sus logros han sido a menudo efímeros.
Después del 11-S, Irán desempeñó un papel constructivo en la iniciativa liderada por Estados Unidos contra Afganistán. En la Conferencia de Bonn de 2001, el enviado estadounidense James Dobbins elogió la participación iraní , afirmando : «Ninguna delegación fue tan útil como la iraní». Subrayó que, sin los iraníes, la formación del gobierno de Hamid Karzai podría no haber ocurrido.
Más de una década después, la diplomacia volvió a dar frutos con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que marcó un punto álgido en la interacción directa. Sin embargo, este acuerdo tenía un alcance limitado y se desmoronó rápidamente, lo que subraya la vulnerabilidad de los logros diplomáticos cuando no existen un consenso más amplio ni continuidad.
Pensando lo impensable
Sin embargo, existen dos estrategias potenciales que han sido en gran medida inexploradas.
Primero, ningún presidente estadounidense ha considerado seriamente derrocar al régimen iraní mediante la fuerza militar. George W. Bush estuvo más cerca, tras las rápidas ocupaciones de Afganistán e Irak, y con la infame declaración de un alto funcionario de Bush: "Cualquiera puede ir a Bagdad. Los hombres de verdad van a Teherán", reflejando la arrogancia posterior a la invasión de Irak.
En segundo lugar, ninguna administración de EE.UU. ha participado nunca en un gran acuerdo integral con Irán: un acuerdo que aborde no solo los problemas nucleares, sino también el papel regional de Irán, su programa de misiles y sus relaciones con Hezbollah y Hamás. Las negociaciones pasadas han sido específicas en cuanto a temas y con un alcance limitado.
Con Irán en su punto más débil , ¿podría Trump, con su mentalidad transaccional y su deseo de lograr lo sin precedentes, buscar un acuerdo integral? Su esencia política se define por el afán de lograr lo imposible. Como afirmó en su discurso inaugural “En América, lo imposible es lo que mejor hacemos”.
Existen señales —aunque tenues— de que Teherán podría estar receptivo.
Recientemente, el vicepresidente iraní Javad Zarif escribió en Foreign Affairs que el presidente Masoud Pezeshkian está abierto a negociaciones “en pie de igualdad” sobre el acuerdo nuclear y más allá —posiblemente una invitación sutil a un acuerdo más amplio.
Según informes, Estados Unidos también está considerando conversaciones nucleares indirectas , incluso mientras aumentan las tensiones militares en la región.
Aunque estas señales son prudentes, abren la puerta —aunque sea mínimamente— a un diálogo más comprensivo.
Esto no carecería de precedentes. En 2003, el entonces presidente Mohamed Jatamí, con el respaldo del Líder Supremo Alí Jamenei, propuso unas grandes conversaciones a través de Estados Unidos, a través del embajador suizo; una oferta inusual que incluía el programa nuclear iraní, el apoyo a grupos militantes y su papel en la región. La administración de Bush la rechazó de plano.
Los presidentes estadounidenses han malinterpretado a Irán durante mucho tiempo, considerando la presión como un atajo hacia el cambio. En 2003, la administración Bush desestimó una oportunidad de diálogo y apostó, en cambio, por una convulsión regional para transformar Teherán. Esa apuesta fracasó.
La pregunta sigue siendo: ¿aprovechará Trump la oportunidad de impulsar un gran realineamiento estratégico para reformular las relaciones entre Estados Unidos e Irán, o reforzará las mismas ilusiones que han guiado a Washington desde 1979?