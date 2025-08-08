TÜRKİYE
Ministro turco Fidan viaja a Egipto para profundizar lazos bilaterales y abordar crisis en Gaza
La visita de Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, se da en un momento clave de renovado compromiso diplomático entre Ankara y El Cairo, con la crisis de Gaza como pilar central de su cooperación.
El viaje de Fidan buscará fortalecer la cooperación estratégica con Egipto, y abordar temas cruciales para la paz y estabilidad regional. / AA
8 de agosto de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegará a El Cairo este sábado para una visita diplomática de alto nivel, que incluirá una reunión con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, según revelaron fuentes diplomáticas turcas. El objetivo será fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países, y abordar temas cruciales para la paz y estabilidad regional. Además, el genocidio en Gaza estará en el centro de las conversaciones.

El viaje coincide con el aniversario número 100 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. También es la segunda visita de Fidan a El Cairo este año, tras su participación en marzo pasado en la reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Liga Árabe.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, realizó previamente una visita bilateral a Türkiye el 4 de febrero, y ambos ministros se reunieron por última vez en junio durante la sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI en Estambul.

La crisis de Gaza es una prioridad en la agenda

Las conversaciones en El Cairo se centrarán en las relaciones bilaterales, los desarrollos regionales y el fortalecimiento de la cooperación multidimensional entre Egipto y Türkiye.

Se espera que la crisis humanitaria en Gaza domine las conversaciones, y ambas partes intercambiarán puntos de vista sobre las negociaciones de alto el fuego entre Hamás e Israel, con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos. También se anticipa que coordinen esfuerzos para garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria.

Además, Fidan enfatizará que las acciones de Tel Aviv están socavando la solución de dos Estados, y que sus recientes pasos hacia la anexión de Gaza son los mayores obstáculos para la paz y la estabilidad regionales.

Los ministros revisarán los resultados de la Conferencia Internacional sobre Palestina, celebrada en Nueva York del 28 al 30 de julio con la participación de Türkiye, y debatirán la cooperación para apoyar la reconstrucción de Gaza, una iniciativa que Ankara apoyó durante una reunión de la OCI en Yedda a principios de este año.

El comercio bilateral

Türkiye y Egipto alcanzaron un volumen comercial de 8.800 millones de dólares en 2024. Ambos gobiernos aspiran a elevar esta cifra a 15 millones de dólares en el futuro próximo, reflejando un compromiso mutuo con el desarrollo económico conjunto.

Las inversiones turcas en Egipto se estiman en aproximadamente 3.500 millones de dólares. La visita del ministro Fidan se considera una oportunidad clave para consolidar esta cooperación económica y política entre las dos naciones.


FUENTE:TRT Español y agencias
