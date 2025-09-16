Türkiye y Ecuador celebran los primeros 75 años de sus relaciones diplomáticas: un hito que refleja la larga trayectoria de cooperación, diálogo y vínculos fortalecidos entre los dos países. Los eventos para destacar este importante aniversario comenzaron con la inauguración el 10 de septiembre de las áreas restauradas de la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso en Quito , un esfuerzo que se ejecutó a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA). Al otro día, en el edificio histórico del Ministerio de Exteriores ecuatoriano, se realizó un acto oficial en el que autoridades de ambos países destacaron la importancia de la colaboración mutua y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales en diversos ámbitos.

La velada empezó con la apertura de una exposición de archivos que se remontan al siglo XIX, y que evidencian que el vínculo entre ambos países empezó mucho antes de que se establecieran oficialmente las relaciones diplomáticas. “Demuestran la larga trayectoria de amistad entre Türkiye y Ecuador”, escribió la embajada turca en Quito.

Entre las piezas exhibidas destacan una carta del presidente ecuatoriano Ignacio de Veintimilla al sultán otomano Abdulhamid II en el siglo XIX, así como una misiva firmada por Mustafa Kemal Ataturk dirigida al presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra. Además de documentos del inicio de las relaciones diplomáticas, la exposición —que permanecerá un mes en el vestíbulo del Ministerio de Exteriores en Quito— resalta la creciente cooperación multidimensional entre ambos países en los ámbitos político, comercial, militar, de seguridad y energético.

En su intervención durante la ceremonia, la embajadora de Türkiye en Ecuador, Makbule Basak Yalcin, subrayó que, junto con la exposición de archivos, el lanzamiento del Consejo Empresarial Turco-Ecuatoriano y un concierto de jazz de artistas turco-ecuatorianos reflejan el espíritu de este aniversario. Destacó asimismo que la reciente apertura de la Academia Diplomática y la organización de los diversos actos en cabeza de la ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld confirman la expansión constante de las relaciones en todos los ámbitos.

Por su parte, Sommerfeld enfatizó los notables avances alcanzados en los últimos años en las relaciones bilaterales, señalando la presencia cada vez más visible de Türkiye en Ecuador en múltiples sectores. Resaltó que los vínculos continúan desarrollándose en los campos político, parlamentario, militar, de seguridad, económico, energético, sanitario, cultural y educativo, y que este año también se registraron importantes progresos en asistencia humanitaria y técnica.