El líder druso libanés Walid Yumblatt denunció que Israel está utilizando a miembros de la comunidad drusa, una minoría étnica y religiosa de Oriente Medio que se encuentran principalmente en Siria, Líbano y Palestina, para reprimir a los palestinos. También advirtió que, al mismo tiempo, Tel Aviv busca expandirse en el sur de Siria.

“El sionismo está utilizando a los drusos como soldados y oficiales para reprimir al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania (ocupada)”, señaló Yumblatt, exlíder del Partido Socialista Progresista libanés, en un comunicado emitido después de una reunión de emergencia de la Asamblea General del Consejo Druso en Beirut.

Además, alertó sobre los intentos de Israel de tomar el control de Yabal Al-Arab, una zona estratégica al sur de Damasco, en Siria, donde la mayoría de la población es drusa. En este contexto, expresó su preocupación, describiendo la situación actual como "mucho más peligrosa que cualquier otra que hayamos experimentado antes".

"Quieren apoderarse de Yabal Al-Arab. O defendemos nuestra identidad árabe o caemos en el esquema sionista", afirmó.

"Algunos individuos" están presionando para que se desate una guerra civil, dijo Yumblatt en el comunicado. "Quieren arrastrar a otros individuos de espíritu débil a esto. Pero el pueblo de Siria sabe lo que está haciendo", agregó.

Luego, comentó sobre el jeque Mowafaq Tarif, líder espiritual de los drusos en Israel, afirmando: "Él no nos representa y está respaldado por fuerzas sionistas".

Advirtió que algunas personas están siendo atraídas por un camino peligroso, y añadió: "Si tienen éxito, conducirá a guerras civiles cuyos resultados son desconocidos".