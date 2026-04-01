En un episodio que desató críticas y repudio, al activista brasileño Thiago Ávila, uno de los coordinadores de la flotilla Global Sumud que denuncia el bloqueo israelí sobre Gaza, le impidieron ingresar a Argentina este martes. Aunque las autoridades no informaron los motivos, la organización sostuvo que el caso constituye “un grave acto de censura”. Ávila tenía previsto participar en una conferencia de prensa junto a la delegación local de la iniciativa humanitaria.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el activista relató lo ocurrido y apuntó contra el gobierno argentino. Afirmó que la medida busca frenar la organización de actividades vinculadas a la causa palestina en el país e impedirle expresarse públicamente.

Ávila aseguró que estuvo “cerca de 20 horas” retenido y señaló que las autoridades le consultaron sobre el contenido de la conferencia que planeaba dar sobre Palestina. Afirmó que luego del interrogatorio y de tomarle datos biométricos, entre otros procesos, le informaron que una orden de “más alto rango” indicaba que no podría ingresar.

En su mensaje, explicó que su visita tenía como objetivo participar en sesión con los medios de comunicación para difundir la misión humanitaria hacia Gaza y denunció que se le impidió expresarse públicamente.

Además, cuestionó con dureza al Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, al que calificó de “cómplice” del genocidio israelí, y lo acusó de alinearse con Washington y Tel Aviv.

Según relató Lara Souza, esposa de Ávila y quien lo acompañaba en el vuelo, las autoridades migratorias de Aeroparque Internacional Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, le permitieron ingresar a ella y a su hija. “El oficial nos dijo que nosotras podíamos pasar, pero Thiago no podía porque había una alerta sobre él”, explicó.

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Agregó que, ya en la sala de inmigración, la policía le comunicó a Ávila “no es bienvenido en Argentina” y que no le permitirían entrar. Luego fue trasladado a una sala de interrogatorios y, finalmente, se le ofreció comprar un pasaje a Barcelona.

Consultadas por la agencia de noticias EFE, autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Seguridad Nacional no brindaron detalles sobre los motivos de la prohibición de ingreso al país.

En un comunicado, Global Sumud Argentina calificó el hecho como “inédito” y denunció que “las autoridades aeroportuarias y migratorias dejaron en claro que la prohibición no se debe a motivos administrativos, sino que se trata de una decisión política que emana de las más altas esferas gubernamentales”.

La organización sostuvo que el caso constituye “un grave acto de censura” y una vulneración de “los derechos y garantías políticas más elementales”. Además de evidenciar, según expresó, la alineación del gobierno argentino con los intereses de Estados Unidos e Israel.