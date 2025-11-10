La persistente violencia de los colonos israelíes ilegales contra palestinos en Cisjordania ocupada se disparó a tal punto que en octubre superó el récord mensual de casi dos décadas. Esa fue la alerta que emitió Farhan Haq, portavoz de la ONU, citando datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Señalando "un fuerte incremento” de las agresiones de los colonos, “tanto en frecuencia como en gravedad", Haq afirmó que “sólo el mes pasado, la OCHA registró 264 ataques de colonos israelíes que causaron víctimas, daños materiales o ambos”.

Y entonces mencionó el récord: “Se trata del mayor número mensual desde que comenzaron los registros hace casi dos décadas, con un promedio de más de ocho incidentes diarios desde 2006”, añadió el portavoz.

Según la OCHA, se han documentado más de 9.600 ataques de este tipo, de los cuales unos 1.500 se han producido solo este año, lo que representa aproximadamente el 15% total, detalló Haq.

De hecho, el más reciente de estos ataques se desató este domingo, cuando un grupo de colonos ilegales irrumpió en las afueras del pueblo de Abu Falah, al noreste de Ramala, e incendiaron una vivienda, según le dijeron fuentes locales a la agencia estatal palestina WAFA. Entonces, las fuerzas israelíes rodearon el área y, cuando los residentes intentaron sofocar las llamas, abrieron fuego contra ellos, añadió el medio.

En otro hecho ese mismo día, el Ejército de Israel mató a disparos a Abdul Rahman Darawsheh, un joven de 26 años, en la ciudad de Tubas. Darawsheh murió poco después de ser trasladado en estado crítico al Hospital Gubernamental.

La violencia de la jornada no paró ahí. En Beita, al sur de Nablus, agricultores palestinos, periodistas y activistas internacionales fueron atacados mientras recogían aceitunas, una actividad que cada otoño se convierte en símbolo de resistencia, reportó WAFA.

Entre los heridos se encontraban la periodista de Reuters Raneen Sawafta y dos reporteros de Al Jazeera, según la agencia de noticias Anadolu. En el vecino pueblo de Burin, un palestino y cuatro activistas extranjeros también resultaron heridos durante otro ataque. Y en Deir Yarir, al este de Ramala, los agresores talaron olivos centenarios, árboles que representan sustento y arraigo para las familias palestinas.

Ni los niños están a salvo





La cifra de menores afectados por esta violencia también es especialmente alarmante. Según Haq, “el número de niños palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada en lo que va de 2025 asciende a 42, lo que significa que uno de cada cinco palestinos muertos por disparos israelíes este año era un menor”.

Desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva genocida contra Gaza, los ataques en toda Cisjordania ocupada también se intensificaron, dejando más de 1.066 palestinos muertos y a unos 10.300 heridos, de acuerdo a cifras de autoridades locales.