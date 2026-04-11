Mientras Estados Unidos e Irán alcanzaban esta semana un frágil alto el fuego, Israel, que según muchos analistas empujó a la administración de Donald Trump hacia una guerra innecesaria con Teherán, lanzó nuevos y mortales ataques contra Líbano.

En este contexto, el miércoles Israel llevó a cabo más de 100 bombardeos en apenas 10 minutos, en lo que fue descrito como uno de los ataques más sangrientos contra el país. En concreto, los ataques alcanzaron zonas civiles desde Beirut hasta Tiro y causaron la muerte de cientos de personas, incluidos muchos niños.

Los analistas advierten que los ataques de Israel en el Líbano corren el riesgo de agravar aún más las tensiones entre EE.UU. e Irán, después de que Teherán respondiera restringiendo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, perturbando el flujo global.

En este sentido, “al final del día, Benjamin Netanyahu quiere que esta guerra continúe. La continuación le sirve a su carrera política. Existe la posibilidad de que quiera sabotear el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán”, afirmó Mahjoob Zweiri, analista de Oriente Medio con sede en el Golfo, en declaraciones a TRT World.

Además, Zweiri sostuvo que “la guerra prolongada le ayuda a ganar más votos y a escapar de los tribunales y de otros asuntos”, señalando que el Estado israelí ha llevado a cabo varias guerras desde Gaza hasta el Líbano, Yemen y más recientemente Irán desde el 7 de octubre.

En este contexto, Netanyahu enfrenta varios cargos de corrupción, según fiscales israelíes. Sin embargo, los conflictos militares en curso han contribuido a desviar la atención pública de sus problemas judiciales.

Por otra parte, otros expertos consideran que los ataques israelíes contra Líbano responden también a un patrón más amplio, más allá de los problemas legales de Netanyahu, y que tienen como objetivo debilitar a Hezbollah.

En este sentido, Israel busca asegurarse de que Hezbollah “ya no pueda representar una amenaza para Israel”, incluso debilitándolo lo suficiente como para que sus adversarios políticos dentro de Líbano puedan “superarlo en el ámbito interno”, explicó Joost Hiltermann, asesor especial para Oriente Medio y el Norte de África del International Crisis Group, también en declaraciones a TRT World.

Sin embargo, Hiltermann añadió que, tras el alto el fuego, Israel podría intentar aprovechar cualquier ambigüedad en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para obtener el máximo beneficio antes de que Washington le exija detener las hostilidades.

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Aumentan las críticas

Tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, también se intensificaron las críticas dentro de Israel contra las políticas de Netanyahu. En particular, sus rivales políticos sostienen que, pese a ciertos éxitos tácticos, Tel Aviv no ha logrado alcanzar sus objetivos estratégicos.

Entre esos objetivos, según la oposición, se encontraban eliminar a sus adversarios regionales, desde el movimiento de resistencia palestino Hamás hasta Hezbollah, así como debilitar al gobierno de Irán.

De acuerdo con analistas , esta situación podría aumentar la presión y la ansiedad de Netanyahu y sus aliados, lo que podría provocar llamamientos a una mayor acción militar con la convicción de que una presión sostenida podría debilitar a las fuerzas antiisraelíes en toda la región.

Como resultado, el gobierno de Netanyahu podría intentar escalar las tensiones en Líbano, una decisión que conlleva el riesgo de provocar nuevas hostilidades con Irán.

“En Israel, el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu no ha logrado alcanzar sus objetivos en tres guerras: Gaza, Líbano y, más recientemente, Irán. Además, se reveló que no fueron consultados sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que ha dado a la oposición un argumento muy fuerte”, explicó Gokhan Batu, experto con sede en Ankara en política israelí y de Oriente Medio, en declaraciones a TRT World.

“Este argumento se está difundiendo ampliamente en la prensa israelí y en las redes sociales, afirmando que el gobierno no ha logrado traducir los avances militares en resultados estratégicos”, añadió.

Una valoración similar expresó Tuba Yildiz, analista política especializada en la política libanesa.

“Las primeras reacciones en Israel tras el alto el fuego fueron que Netanyahu e Israel habían perdido esta guerra. Muchos de los planes estratégicos de Netanyahu respecto a Irán, como el derrocamiento del régimen o un levantamiento popular, no se materializaron”, señaló.

“Por ello, descargó su frustración sobre Líbano, porque sabe que la sociedad israelí en su conjunto se opone a Hezbollah, por lo que cualquier golpe contra Líbano y Hezbollah ayuda a contener el descontento interno contra Netanyahu”, añadió Yildiz.