"Ecuador está cambiando. Ya escogió un camino diferente", aseguró Daniel Noboa, al proclamar una victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luisa González, en medio de un fuerte respaldo a su política de seguridad. Una jornada que parecía un espejo de lo ocurrido en el balotaje de 2023, cuando se enfrentó también a González, quien esta vez puso en duda los resultados y adelantó que pedirá un recuento.

Con el 94,06% de las actas escrutadas, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional obtenía el 55,83% de los votos frente al 44,17% de la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa.

La diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre ambos candidatos equivale a más de un millón de votos, de los aproximadamente 13,7 millones de ecuatorianos convocados a las urnas. Una brecha que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó como "irreversible" en la madrugada del lunes, por lo que declaró a Noboa como ganador.

En la primera vuelta, el actual mandatario apenas había superado a su rival: obtuvo el 44,31%, contra el 43,83% para González. Así, ahora el empresario obtuvo una holgada victoria que no se anticipaba en las encuestas previas ni tampoco en los sondeos a boca de urna.

Noboa, de 37 años, celebró con entusiasmo lo que describió como una "victoria histórica". "¡Un abrazo enorme a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este presidente joven!", expresó. "Los ecuatorianos han hablado; desde mañana comenzaremos a trabajar."

Por su parte, González cuestionó de inmediato los resultados y denunció irregularidades en el conteo, aunque no presentó pruebas concretas sobre el supuesto fraude.

"Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia", lanzó. La candidata de izquierda, que aspiraba a ser la primera mujer de Ecuador en llegar a la presidencia, argumentó que ninguna encuesta ni sondeo a boca de urna reflejaba un resultado similar al reportado ahora por el CNE.

Ante esta situación, el secretario general en funciones de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, felicitó a Noboa por su reelección y afirmó que los resultados del CNE coincidían con los datos de la misión de observación electoral del organismo. No obstante, aseguró que permanecerán atentos ante cualquier procedimiento relacionado con las denuncias de González.

Noboa y una campaña contra la violencia

Noboa, nacido en Estados Unidos, es heredero de un magnate bananero y promueve una política económica de corte neoliberal. Con escasa experiencia política, a los 35 años se convirtió en el presidente más joven en la historia de Ecuador. Actualmente está finalizando el mandato de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y convocó elecciones anticipadas para evitar un juicio político por corrupción.