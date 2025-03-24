Líderes de 22 pueblos originarios de cinco continentes culminaron este domingo su peregrinaje mundial con un emotivo acto en Chile, donde realizaron una ceremonia ancestral en defensa de la naturaleza. El viaje, que duró casi dos meses, comenzó en Italia y atravesó India, Australia y Zimbabue, entre otros, antes de finalizar en Latinoamérica.

Junto a cientos de personas, los "sabios indígenas" realizaron una ceremonia ancestral del pueblo Anasazi, que vivió en el Cañón del Chaco antes de la colonización europea, en lo que hoy es estado de Nuevo México, Estados Unidos. Este acto simbólico fue el primero en la historia en reunir a pueblos de los cinco continentes, unidos por un mismo mensaje de respeto por la tierra y sus recursos.

Durante la ceremonia, representantes de pueblos como los Khalkha de Mongolia, los Noke Koi de Brasil y los Kallawaya de Bolivia cantaron, bailaron y rezaron al ritmo de los tambores alrededor de un altar donde encendieron un fuego sagrado.

Heriberto Villaseñor, director de la ONG Raíces de la Tierra, dedicada a la preservación de las culturas indígenas, explicó el simbolismo de la ceremonia: "Las plumas representan los continentes, y hoy, por primera vez, tenemos los cinco continentes".