El pueblo palestino enfrenta una doble tragedia en Gaza que sacude la conciencia global: por un lado, la normalización de atrocidades contra los civiles y, por el otro, el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria que persiste bajo el alto el fuego. Así lo han denunciado con voz firme desde la ONU, en una serie de alarmas que denuncian el sufrimiento sostenido en el enclave.

Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, lo dijo sin rodeos: “La matanza de miles de mujeres y niñas palestinas, y las atrocidades cometidas contra ellas, es realmente el momento más decisivo que demuestra que al mundo ya no le importa”. Y explicó que estos horrores se ha normalizado al punto "que ahora nadie se inmuta por lo que les está sucediendo a las mujeres y niñas en conflictos y crisis en otros lugares". Aunque advirtió que "lo que sucede en Palestina no se queda en Palestina".

Durante una sesión informativa de la ONU sobre los derechos del pueblo palestino, celebrada este jueves, Alsalem reconoció que la magnitud de las atrocidades en Gaza desafía los marcos legales existentes. "La terminología jurídica actual, los conceptos y los marcos legales de los que disponemos son insuficientes ante la monstruosidad, la magnitud y los horrores que han sufrido los palestinos", afirmó.

Por su parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, destacó que lo que ocurre en Gaza refleja la incapacidad de las Naciones Unidas para actuar con eficacia. "El sacrificio palestino es un espejo de la incapacidad de la comunidad internacional para unirse y cumplir la promesa de la Carta de la ONU", afirmó.

En esa línea, Albanese criticó a los Estados miembros por no evitar un genocidio y cuestionó: "¿Cómo es posible que después de dos años de genocidio, los Estados miembros continúen haciendo negocios con Israel?". Por su parte, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, subrayó que "es nuestro deber colectivo" garantizar la asistencia humanitaria.

En paralelo, la ONU también denunció que las operaciones humanitarias en Gaza siguen estando altamente limitadas por Israel a pesar del acuerdo de alto el fuego, debido a las continuas restricciones y a los daños en la infraestructura.

El portavoz Farhan Haq informó que si bien los esfuerzos humanitarios se han ampliado en medio del cese de las bombas israelíes, su alcance sigue siendo muy restringido “por las restricciones en curso y otros obstáculos”. De hecho, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) indicó que los convoyes de ayuda han enfrentado repetidas órdenes de desvío por parte de Tel Aviv durante tres días consecutivos, obligándolos a transitar por el Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, antes de avanzar por la estrecha carretera costera.

Las advertencias de la ONU llegan poco después de que Israel violara reiteradamente este martes y miércoles el alto el fuego, asesinando a más de 100 palestinos en una serie de bombardeos. Una escalada que se ejecutó después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le ordenara al ejército retomar operaciones militares “potentes” de inmediato en el enclave.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el miércoles que los hospitales atendieron a 253 heridos, incluyendo 78 niños y 84 mujeres. Desde que entró en vigor el alto el fuego mediado por Estados Unidos el pasado 10 de octubre, al menos 211 palestinos han sido asesinados y casi 600 han resultado heridos en ataques israelíes, según datos del ministerio.

Por su parte, Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, denunció que el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para el acuerdo de paz en Gaza es "profundamente incompatible" con el derecho internacional.

"Imponer la paz a cualquier precio, sin importar la ley y la justicia, es una receta para más injusticia, violencia e inestabilidad", señaló Saul. También sostuvo que el plan no garantiza la autodeterminación ni la representación palestina, dejando el futuro de Palestina "a merced de decisiones tomadas por actores externos"

Saul afirmó que el gobierno transitorio propuesto carece de representación palestina y excluye a la Autoridad Palestina, "careciendo de legitimidad y violando la autodeterminación". Además, advirtió que la supervisión a través de un "consejo de paz" presidido por Estados Unidos, fuera de la autoridad de la ONU, es problemática dado el "profundo sesgo" de Washington en favor de Israel. "Esta propuesta recuerda lamentablemente prácticas coloniales y debe ser rechazada", afirmó.

Francia y España piden reformar el veto de la ONU por Gaza





Mientras tanto, desde la diplomacia internacional, Francia y España subrayaron que el uso del poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU ha bloqueado repetidamente la acción global ante crisis humanitarias como la de Gaza, por lo que renovaron sus llamados para restringir este mecanismo.

Hablando este jueves en el Foro de París por la Paz, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, afirmó que el consejo debe reformarse para reflejar las realidades geopolíticas actuales y devolver legitimidad a sus decisiones.

“No pudimos alcanzar un compromiso conjunto sobre Gaza”, indicó, agregando que el Consejo de Seguridad debe asumir “responsabilidad moral y política” para garantizar el respeto del derecho internacional. “Por eso abogamos con tanta firmeza por la reforma del Consejo de Seguridad, para desbloquear decisiones que quedan bloqueadas por vetos cuando están en juego derechos humanos fundamentales”, subrayó.