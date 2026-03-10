El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a que los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania no se vean eclipsados por el conflicto en escalada que involucra a Irán, durante una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el martes.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales y globales.

Erdogan subrayó que la creciente crisis en Oriente Medio “no debe interrumpir la búsqueda de la paz en Ucrania”, y enfatizó que las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra deben continuar sin demora.

Enfoque en el alto el fuego y la seguridad en el mar Negro

El líder turco también destacó la importancia de reconstruir Ucrania y atender las necesidades del país una vez que termine el conflicto.