TÜRKİYE
Erdogan a Zelenskyy: negociaciones de paz en Ucrania no deben verse afectadas por la guerra de Irán
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania deben continuar sin demora pese al aumento de tensiones en Oriente Medio.
El presidente Erdogan afirma que la creciente crisis en Oriente Medio “no debe interrumpir la búsqueda de la paz en Ucrania”. / AA Archive
hace 13 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a que los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania no se vean eclipsados por el conflicto en escalada que involucra a Irán, durante una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el martes.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales y globales.

Erdogan subrayó que la creciente crisis en Oriente Medio “no debe interrumpir la búsqueda de la paz en Ucrania”, y enfatizó que las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra deben continuar sin demora.

Enfoque en el alto el fuego y la seguridad en el mar Negro

El líder turco también destacó la importancia de reconstruir Ucrania y atender las necesidades del país una vez que termine el conflicto.

Señaló que sanar las heridas del país, iniciar los esfuerzos de reconstrucción y garantizar la seguridad a largo plazo serán aspectos clave para la estabilidad en la región.

Erdogan también subrayó la importancia estratégica de la seguridad marítima en el mar Negro, indicando que la protección de la infraestructura energética y de las instalaciones portuarias podría ayudar a generar confianza entre las partes en conflicto.

Un alto el fuego que proteja estos sitios críticos, afirmó, podría servir como una medida clave de creación de confianza y contribuir a una estabilidad regional más amplia.

Türkiye, añadió Erdogan, sigue dispuesta a brindar “todo el apoyo necesario” para facilitar los esfuerzos diplomáticos y ayudar a asegurar estos resultados.

FUENTE:TRT Español y agencias
