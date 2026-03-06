A medida que Estados Unidos profundiza su enfrentamiento con Irán, un acalorado debate ha estallado en Washington y dentro de la propia base política de Donald Trump: ¿es esta la guerra de Estados Unidos o la de Israel?
La cuestión cobró fuerza después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reconociera que Washington anticipó un ataque israelí y actuó de forma preventiva para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.
"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", declaró Rubio a los periodistas.
Sus comentarios han avivado las críticas entre algunos analistas y voces políticas que argumentan que la estrategia estadounidense está siendo moldeada cada vez más por las decisiones militares israelíes, especialmente tras un informe del Pentágono que señalaba que no existía ninguna inteligencia que sugiriera que Teherán atacaría a Estados Unidos.
“Esta es la batalla de Netanyahu, pero Trump está usando a los estadounidenses para librarla. Para Netanyahu, Trump representó la mayor oportunidad para finalmente lograr que Estados Unidos entrara en guerra con Irán”, afirma Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council (NIAC), a TRT World.
Si bien Trump ha asumido un gran riesgo al lanzar una guerra contra Irán, lo que le ha acarreado numerosas críticas, Netanyahu, el primer ministro con más tiempo en el cargo del estado sionista, respaldado por sus aliados de extrema derecha, no enfrenta ninguna presión real en Israel.
“Netanyahu definitivamente está obteniendo beneficios políticos dentro de Israel, hasta ahora. Para el público israelí (judío), él es nuevamente el mago y el salvador de Israel y los judíos", afirma Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, a TRT World.
"No creo que Trump esté obteniendo beneficios políticos en Estados Unidos a partir de la guerra con Irán", añade Liel.
La presión sobre Netanyahu
Abdi señala que, si bien Netanyahu vio la presidencia de Trump como una gran oportunidad para enfrentarse a Irán, también temía que el líder estadounidense llegara a un acuerdo con Teherán, algo que consideraba "una amenaza aún mayor que el programa nuclear iraní" para Israel.
"Cada vez que Estados Unidos e Irán parecían encaminarse hacia un acuerdo durante el segundo mandato de Trump, Netanyahu viajaba a Washington para disuadirlo y presionarlo hacia la guerra", afirma Abdi.
"Parece que los israelíes intimidaron o superaron en maniobras a Trump."
Netanyahu ha negado haber arrastrado a Trump hacia la guerra con Irán.
Abdi también llama la atención sobre un posible escenario en el que el estilo hiperactivo de Trump podría haber jugado un papel en su involucramiento en la guerra contra Irán, cuando los israelíes afirmaron que tenían una oportunidad clara para eliminar al Líder Supremo Ali Jamenei y estaban dispuestos a proceder.
“El ego de Trump no le permitió mantenerse al margen”, afirma.
Si bien Trump negó que los israelíes pudieran haberle forzado la mano para lanzar la guerra contra Irán, no rechaza que la presión israelí fue un factor determinante en su toma de decisiones contra Teherán.
En enero, Trump afirmó ser "el mejor presidente de los Estados Unidos en la historia de este país hacia Israel" en una entrevista con el diario The New York Times.
“Estados Unidos comprometió tropas en este conflicto porque el primer ministro de Israel, no la nación israelí, sino el tipo que la dirige, Benjamín Netanyahu, Bibi, lo exigió”, declaró Tucker Carlson, comentarista político y una de las principales voces del movimiento MAGA, en su último programa.
Durante el programa, Carlson culpó repetidamente al gobierno de Netanyahu por la guerra estadounidense contra Irán, rechazando las afirmaciones de que Irán obtendría armas nucleares pronto o atacaría ciudades estadounidenses.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), órgano nuclear de la ONU, Rafael Grossi, publicó recientemente en X que su organización no encontró “ninguna evidencia de que Irán esté construyendo una bomba nuclear”, aunque el enriquecimiento de Teherán le generaba "seria preocupación". Tampoco existe evidencia de que Irán tenga la capacidad militar ni la intención política de atacar ciudades estadounidenses.
“En realidad, no estaban a punto de obtener armas nucleares. El propio Bibi lo dijo. Pueden buscar el video: “He soñado con esto durante cuarenta años. Finalmente lo hemos logrado”, afirmó Carlson, refiriéndose a la declaración del líder israelí en la que reconoce haber presionado durante mucho tiempo para lograr un ataque estadounidense contra Irán.
Ahora el movimiento MAGA de Trump está en llamas, cuestionando cómo las últimas acciones del presidente se alinean con su propia doctrina de seguridad nacional, que prometía un Corolario Trump enfocado en evitar guerras costosas en regiones lejanas más allá del Hemisferio Occidental.
La guerra de Trump contra Irán "corre el riesgo de convertirse en la peor decisión de política exterior estadounidense en generaciones y, a menos que se ponga fin rápidamente, será imposible de contener y hará que la invasión de Iraq parezca un mero preludio", afirma Abdi.
"La guerra contra Irán es mala para todos los involucrados y no traerá libertad a los iraníes ni seguridad a la región."
¿Tienen Estados Unidos e Israel el mismo objetivo final?
Para entender de quién es realmente la batalla contra Irán, los analistas también examinan el objetivo final tanto de israelíes como de estadounidenses, y qué tipo de resolución buscan para el conflicto actual.
John Sawers, exjefe del MI6, declaró a CNN que tanto israelíes como estadounidenses no parecen tener el mismo escenario de objetivo final para la guerra contra Irán.
Washington ha sostenido durante mucho tiempo que si Irán se convierte en un estado fallido, podría dañar la estabilidad regional, albergar grupos armados capaces de generar caos en el Golfo y amenazar la seguridad nacional de los estados vecinos.
A diferencia de Estados Unidos, los israelíes podrían querer ver un Irán caótico, fragmentado en diferentes sectores étnicos que ya no pueda representar una amenaza significativa contra el estado sionista, según el exjefe del MI6.
Pero en términos del objetivo final estadounidense, algunas figuras influyentes de la actual administración Trump parecen seguir la agenda israelí contra Irán.
"No es nuestro trabajo elegir al próximo gobierno iraní... No es mi trabajo, no es el trabajo del presidente Trump", afirmó el belicoso senador republicano Lindsey Graham, aliado incondicional del presidente estadounidense y figura proisraelí, en una entrevista reciente, sugiriendo que un Irán caótico no representa un problema para la administración Trump.
"Es como si fuéramos a romper toda la vajilla y ustedes decidieran cómo volver a armarla. Parece que esa es la estrategia", declaró el senador demócrata Tim Kaine, refiriéndose a la retórica de guerra de la administración Trump, que no ha mostrado ninguna claridad estratégica, sugiriendo que Estados Unidos no tiene un objetivo final significativo para la guerra contra Irán.
Las propias palabras de Trump también apuntan al caos para Irán.
En una reciente sesión informativa durante su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, reveló que su administración consideró un escenario al estilo Venezuela, en el que Jamenei sería reemplazado por un líder más condescendiente, similar a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada en Caracas.
Cuando se le preguntó quién podría ser el equivalente iraní de Rodríguez, "La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas", respondió el presidente estadounidense, refiriéndose a los supuestos candidatos de Washington para el próximo liderazgo de Teherán.
"Ahora tenemos otro grupo. Es posible que también estén muertos, según los informes. Así que supongo que viene una tercera oleada. Muy pronto no vamos a conocer a nadie", continuó en su estilo característico, indicando que Estados Unidos no busca ningún tipo de escenario venezolano para instalar un gobierno estable y afín en Teherán.
Witkoff y Kushner, ¿fueron deshonestos?
La composición política del equipo negociador de Trump también generó dudas sobre la naturaleza de las conversaciones que Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron con Irán, ya que ambos hombres eran ampliamente considerados como personas con estrechos vínculos con el gobierno israelí.
Un reciente informe de Axios sugiere que el dúo Witkoff-Kushner informaba tanto a Netanyahu como al jefe del Mossad, David Barnea, "casi todos los días" sobre las etapas de sus negociaciones con los iraníes.
Algunos afirman que el dúo utilizó sus conversaciones con Teherán como cobertura para la próxima guerra de Israel.
Witkoff, el enviado estadounidense, es un promotor inmobiliario judío estadounidense y apoya firmemente a Israel. Kushner, yerno de Trump, es un empresario judío ortodoxo con una postura sionista. Ambos negociadores proisraelíes hicieron frente a los iraníes.
A pesar de la percibida inclinación proisraelí del equipo Witkoff-Kushner, las negociaciones parecían estar avanzando de manera inesperada.
El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien medió en las conversaciones, sugirió que un avance podría estar al alcance, señalando que Irán había aceptado el principio de "almacenamiento cero" de uranio enriquecido durante las discusiones.
El ministro de Relaciones Exteriores omaní se apresuró a viajar a Washington en un esfuerzo de “último recurso” para mantener vivas las conversaciones y asegurar un acuerdo, pero no pudo encontrar ni a Trump ni a Rubio, ya que ambos ya habían volado a Mar-a-Lago, la lujosa residencia privada del presidente en Florida, para lanzar la guerra de Estados Unidos contra Irán.
Menos de 24 horas después del anuncio del supuesto avance, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel golpearon Irán, lo que llevó a muchos a creer que el dúo judío estadounidense actuó con duplicidad en sus conversaciones con sus contrapartes iraníes.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores omaní afirmaba que un acuerdo estaba cerca, Witkoff, socio comercial de Trump, sostuvo lo contrario en una entrevista con la cadena Fox. “Estaba muy, muy claro que iba a ser imposible”, declaró.
Las conversaciones de Witkoff-Kushner fueron “un engaño”, afirmó Brett Bruen, exfuncionario del Departamento de Estado que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama.