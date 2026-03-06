A medida que Estados Unidos profundiza su enfrentamiento con Irán, un acalorado debate ha estallado en Washington y dentro de la propia base política de Donald Trump: ¿es esta la guerra de Estados Unidos o la de Israel?

La cuestión cobró fuerza después de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reconociera que Washington anticipó un ataque israelí y actuó de forma preventiva para proteger a las fuerzas estadounidenses en la región.

"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", declaró Rubio a los periodistas.

Sus comentarios han avivado las críticas entre algunos analistas y voces políticas que argumentan que la estrategia estadounidense está siendo moldeada cada vez más por las decisiones militares israelíes, especialmente tras un informe del Pentágono que señalaba que no existía ninguna inteligencia que sugiriera que Teherán atacaría a Estados Unidos.

“Esta es la batalla de Netanyahu, pero Trump está usando a los estadounidenses para librarla. Para Netanyahu, Trump representó la mayor oportunidad para finalmente lograr que Estados Unidos entrara en guerra con Irán”, afirma Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council (NIAC), a TRT World.

Si bien Trump ha asumido un gran riesgo al lanzar una guerra contra Irán, lo que le ha acarreado numerosas críticas, Netanyahu, el primer ministro con más tiempo en el cargo del estado sionista, respaldado por sus aliados de extrema derecha, no enfrenta ninguna presión real en Israel.

“Netanyahu definitivamente está obteniendo beneficios políticos dentro de Israel, hasta ahora. Para el público israelí (judío), él es nuevamente el mago y el salvador de Israel y los judíos", afirma Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, a TRT World.

"No creo que Trump esté obteniendo beneficios políticos en Estados Unidos a partir de la guerra con Irán", añade Liel.

La presión sobre Netanyahu

Abdi señala que, si bien Netanyahu vio la presidencia de Trump como una gran oportunidad para enfrentarse a Irán, también temía que el líder estadounidense llegara a un acuerdo con Teherán, algo que consideraba "una amenaza aún mayor que el programa nuclear iraní" para Israel.

"Cada vez que Estados Unidos e Irán parecían encaminarse hacia un acuerdo durante el segundo mandato de Trump, Netanyahu viajaba a Washington para disuadirlo y presionarlo hacia la guerra", afirma Abdi.

"Parece que los israelíes intimidaron o superaron en maniobras a Trump."

Netanyahu ha negado haber arrastrado a Trump hacia la guerra con Irán.

Abdi también llama la atención sobre un posible escenario en el que el estilo hiperactivo de Trump podría haber jugado un papel en su involucramiento en la guerra contra Irán, cuando los israelíes afirmaron que tenían una oportunidad clara para eliminar al Líder Supremo Ali Jamenei y estaban dispuestos a proceder.

“El ego de Trump no le permitió mantenerse al margen”, afirma.

Si bien Trump negó que los israelíes pudieran haberle forzado la mano para lanzar la guerra contra Irán, no rechaza que la presión israelí fue un factor determinante en su toma de decisiones contra Teherán.

En enero, Trump afirmó ser "el mejor presidente de los Estados Unidos en la historia de este país hacia Israel" en una entrevista con el diario The New York Times.

“Estados Unidos comprometió tropas en este conflicto porque el primer ministro de Israel, no la nación israelí, sino el tipo que la dirige, Benjamín Netanyahu, Bibi, lo exigió”, declaró Tucker Carlson, comentarista político y una de las principales voces del movimiento MAGA, en su último programa.

Durante el programa, Carlson culpó repetidamente al gobierno de Netanyahu por la guerra estadounidense contra Irán, rechazando las afirmaciones de que Irán obtendría armas nucleares pronto o atacaría ciudades estadounidenses.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), órgano nuclear de la ONU, Rafael Grossi, publicó recientemente en X que su organización no encontró “ninguna evidencia de que Irán esté construyendo una bomba nuclear”, aunque el enriquecimiento de Teherán le generaba "seria preocupación". Tampoco existe evidencia de que Irán tenga la capacidad militar ni la intención política de atacar ciudades estadounidenses.

“En realidad, no estaban a punto de obtener armas nucleares. El propio Bibi lo dijo. Pueden buscar el video: “He soñado con esto durante cuarenta años. Finalmente lo hemos logrado”, afirmó Carlson, refiriéndose a la declaración del líder israelí en la que reconoce haber presionado durante mucho tiempo para lograr un ataque estadounidense contra Irán.

Ahora el movimiento MAGA de Trump está en llamas, cuestionando cómo las últimas acciones del presidente se alinean con su propia doctrina de seguridad nacional, que prometía un Corolario Trump enfocado en evitar guerras costosas en regiones lejanas más allá del Hemisferio Occidental.

La guerra de Trump contra Irán "corre el riesgo de convertirse en la peor decisión de política exterior estadounidense en generaciones y, a menos que se ponga fin rápidamente, será imposible de contener y hará que la invasión de Iraq parezca un mero preludio", afirma Abdi.

"La guerra contra Irán es mala para todos los involucrados y no traerá libertad a los iraníes ni seguridad a la región."