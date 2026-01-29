ORIENTE MEDIO
La UE declara como "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su cúpula ya están sancionados por la UE, por lo que su inclusión en la lista de organizaciones terroristas tendrá un impacto práctico limitado.
Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participan en un ejercicio militar / Reuters
hace 15 horas

Los Estados miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como “organización terrorista”, según anunció este jueves la jefa de la diplomacia comunitaria.

En este contexto, Kaja Kallas afirmó que “la represión no puede quedar sin respuesta” y subrayó que los ministros de Exteriores de la UE habían dado “un paso decisivo” al adoptar esta medida, tal y como escribió en la red social X. Estas declaraciones se produjeron, además, mientras los responsables de Exteriores de los Estados miembros mantenían conversaciones en Bruselas.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo político y lo calificó de “largamente esperado”, reforzando así el mensaje de unidad dentro del bloque comunitario.

De manera paralela, la UE aprobó prohibiciones de visado y la congelación de activos contra 21 entidades estatales y altos cargos iraníes. Entre los afectados figuran el ministro del Interior, el fiscal general y varios comandantes regionales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

En contraste, las Fuerzas Armadas iraníes reaccionaron con dureza a la decisión europea y la calificaron de “irresponsable y motivada por el rencor”. Asimismo, aunque la medida tiene un carácter en gran parte simbólico, Teherán ya ha advertido de que tendrá “consecuencias destructivas”.

Tensión interna en Irán y advertencias cruzadas con Washington

Todo ello ocurre en un momento de fuerte agitación interna en Irán. Desde el 28 de diciembre, el país se ha visto sacudido por oleadas de protestas que comenzaron en el Gran Bazar de Teherán, a raíz de la fuerte depreciación del rial iraní y el empeoramiento de las condiciones económicas. Posteriormente, las manifestaciones se extendieron a varias ciudades del país.

En relación con estos hechos, las autoridades iraníes reconocen que miles de personas murieron durante las protestas y sitúan el balance en más de 3.000 fallecidos. No obstante, sostienen que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes muertos a manos de “alborotadores”.

Sin embargo, según informó esta semana un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos, al menos 6.126 personas han muerto en protestas en todo Irán.

En el plano internacional, Teherán ha acusado a Estados Unidos e Israel de respaldar a “alborotadores armados” con el fin de crear un pretexto para una intervención extranjera. Al mismo tiempo, ha advertido de que cualquier ataque estadounidense provocaría una respuesta “rápida y contundente”.

En este marco de creciente tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Irán a sentarse a negociar un acuerdo sobre armas nucleares o, de lo contrario, enfrentarse a un posible ataque estadounidense.

Con todo, el impacto práctico de la decisión europea podría ser limitado, ya que tanto el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en su conjunto como sus altos mandos ya están sujetos a sanciones de la UE, lo que reduce el alcance real de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas.


FUENTE:TRT Español y agencias
