El presidente de China, Xi Jinping, presentó la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI) en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), presentándola como un nuevo marco para una cooperación internacional más justa e inclusiva.

China se posiciona tanto como reformadora y como protectora del orden global, definiendo la GGI como el cuarto pilar principal de su política exterior, junto con la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global.

En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y disminución de confianza en las estructuras de poder establecidas, China ofrece, a través de esta iniciativa, su visión para un mundo más equitativo .

Así, la GGI redefine los principios que sustentan el compromiso internacional. Cinco conceptos centrales respaldan este enfoque: igualdad soberana, respeto por el derecho internacional, multilateralismo genuino, un enfoque centrado en las personas y un compromiso con resultados prácticos.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, estas ideas no pretenden reemplazar el sistema actual, sino mejorarlo, haciendo que las instituciones globales sean más representativas, receptivas y equitativas. El objetivo es modernizar el sistema institucional mundial, alejándolo del unilateralismo y la confrontación ideológica.

La introducción de la GGI refleja un reconocimiento de que el orden existente, en gran medida configurado después de la Segunda Guerra Mundial, ya no es capaz de gestionar los complejos desafíos globales de hoy. Crisis como el cambio climático, la gobernanza digital y la desigualdad económica requieren cooperación y reformas.

El mensaje de China es claro: ningún país individual debería dominar el proceso de reforma, y todos los estados, independientemente de su tamaño o riqueza, merecen tener voz en la configuración de los resultados globales.

Una intervención oportuna





El momento del lanzamiento de la GGI es significativo: este año se celebra el 80º aniversario de la ONU, una oportunidad para la reflexión global. La iniciativa de China pone en evidencia que muchas instituciones de posguerra ya no cumplen con su propósito.

Como señala un académico turco , los marcos establecidos después de 1945, que alguna vez fueron celebrados como garantes de paz y prosperidad, ahora están luchando para hacer frente a las crisis multifacéticas del siglo XXI.

Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU muchas veces se encuentra paralizado por el poder de veto de sus cinco miembros permanentes, lo que limita su capacidad para abordar conflictos como la guerra de Rusia y Ucrania y el genocidio de Israel en Gaza. Esto ha alimentado la frustración global y ha reavivado los llamados a la reforma.

En esta línea, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha argumentado durante mucho tiempo que la ONU debe evolucionar más allá de la estrecha autoridad de sus fundadores, afirmando que " el mundo es más grande que cinco ". Y su crítica encuentra resonancia en la GGI de China, que también busca establecer un sistema más inclusivo y representativo.

Relacionado TRT Español - EE.UU. vs. China: la guerra tecnológica del siglo XXI y la disputa por el liderazgo mundial

Alguna vez el núcleo de la cooperación económica global, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha perdido influencia en medio de disputas entre grandes potencias y su fracaso en actualizar las reglas comerciales. Mientras tanto, el colapso de tratados clave de control de armas como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio ( INF ) y la erosión de acuerdos de no proliferación han generado temores de una nueva carrera armamentista.

En este vacío de liderazgo y legitimidad, la GGI gana relevancia al promover diálogo y seguridad compartida, ofreciendo una alternativa a las rivalidades de estilo Guerra Fría. El simbolismo político es evidente: mientras Estados Unidos se retira de compromisos globales bajo la política America First del presidente Donald Trump, Beijing da un paso adelante.

La GGI es una respuesta calculada al vacío en el liderazgo global, particularmente dentro de instituciones que alguna vez fueron lideradas por potencias occidentales. La iniciativa " no busca crear un sistema alternativo ", sino fortalecer los mecanismos del orden global actual, abordando tres cuestiones clave: la subrepresentación del Sur Global, la erosión de la autoridad de la ONU y la ineficiencia en la implementación.

El mensaje es que la gobernanza global no puede seguir siendo privilegio de unos pocos, sino que debe reflejar la realidad multipolar actual.

Relacionado TRT Español - La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas

Una estrategia regional para China





La GGI no es solo una visión global, sino también una estrategia regional. En Asia, donde China enfrenta tanto oportunidades como desafíos, la iniciativa podría transformar la naturaleza de las relaciones de Beijing con sus vecinos.

Para el Sudeste Asiático, la GGI proporciona un marco que enfatiza la cooperación y la consulta sobre la dominación. Al presentar la gobernanza como un proceso colaborativo en lugar de una competencia, la iniciativa podría ayudar a China a abordar las preocupaciones sobre su ascenso.

En Asia Central , la iniciativa complementa la presencia económica a largo plazo de China a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) . Los dos proyectos están entrelazados, con la BRI enfocándose en infraestructura y la GGI enfocándose en instituciones. Esto permite a China presentarse como un líder colaborativo y de desarrollo, consolidando así su influencia a través del diálogo y la interdependencia económica.