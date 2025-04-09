En plena cumbre de la Celac en Tegucigalpa, el expresidente uruguayo Pepe Mujica envió un poderoso mensaje de unidad a los mandatarios de Colombia, Brasil y Honduras.

En esa carta llamó a estrechar lazos entre las naciones latinoamericanas para hacer frente, juntos, al nuevo orden mundial que se está gestando.

“Hoy las grandes decisiones se toman lejos de nuestra mesa”, advirtió, y pidió transformar la región en una voz colectiva capaz de influir, resistir y construir.