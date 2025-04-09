AMÉRICA LATINA
Pepe Mujica envía mensaje de unidad
En plena cumbre de la Celac en Tegucigalpa, el expresidente uruguayo Pepe Mujica envió un poderoso mensaje de unidad a los mandatarios de Colombia, Brasil y Honduras
esp_imagen_mujica / TRT Español
9 de abril de 2025

En esa carta llamó a estrechar lazos entre las naciones latinoamericanas para hacer frente, juntos, al nuevo orden mundial que se está gestando.
“Hoy las grandes decisiones se toman lejos de nuestra mesa”, advirtió, y pidió transformar la región en una voz colectiva capaz de influir, resistir y construir.

Ahora, con Petro al frente del organismo, ¿será esta la oportunidad de dejar atrás el aislamiento y dar paso a una verdadera integración latinoamericana?

