El Ramadán comienza en Gaza, pero lejos de las luces, las reuniones familiares y las mesas compartidas que suelen marcar este mes bendito para los musulmanes. En los múltiples campamentos de desplazados como Al-Mawasi, los padres intentan alimentar a sus hijos con la poca comida disponible, la mayoría proveniente de la asistencia humanitaria, mientras recuerdan con nostalgia las celebraciones que solían vivir en este tiempo. Los más de dos años de genocidio israelí han oscurecido la alegría que Ramadán solía representar para ellos.

“Antes de la ofensiva (israelí), lo recibíamos con felicidad”, confiesa Waleed Al-Zamli, un padre palestino desplazado. Desde la carpa en la que intenta abrigar a sus 11 hijos en Al-Mawasi remata, en diálogo con la agencia de noticias AP, que “este año, no hay felicidad”. Él tuvo que huir con su familia de los ataques israelíes hace meses.

Al-Zamli cuenta que perdió su trabajo después de que la tienda donde trabajaba fuera destruida. Para el primer iftar de este Ramadán, la comida con la que se rompe el ayuno cuando cae el sol, su esposa recogió alimentos de una cocina benéfica el miércoles, añadiendo algo de sopa para alimentar a la familia.

“Me entristece y me duele no poder mantener a mi familia”, afirma este padre.

Pero su situación no es excepcional. Muchos palestinos afirman que el espíritu festivo, típicamente asociado al mes bendito, dejó de existir mientras lidian con la penuria, el desplazamiento y el duelo.

En una cocina benéfica cercana, decenas de personas se reunieron con ollas vacías, extendiendo los brazos con la esperanza de conseguir comida. Niños, mujeres y ancianos esperaban en condiciones de hacinamiento.

Durante el Ramadán, los musulmanes practicantes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, marcando el mes con un aumento de la adoración, la reflexión y la caridad. En lugares donde la ofensiva israelí no lo ha destruido casi todo, las familias se reúnen para romper el ayuno juntas y compartir el suhoor, la comida previa al amanecer.

Las condiciones a las que ha sido sometida Gaza han hecho que incluso las necesidades más básicas resulten difíciles de cubrir. Al-Zamli señaló que el aumento de los precios de los alimentos y las restricciones a la ayuda humanitaria han impactado la posibilidad de tener una comida mínima. La carne y las aves de corral son mucho más caras que antes de la ofensiva, añadió.

“Los niños quieren sentirse felices como los hijos de otras personas, vestirse y comer algo limpio y especial”, dijo el padre.

A pesar de las dificultades, algunas familias han intentado reavivar pequeñas señales de celebración. En el campamento de desplazados, los niños convirtieron latas vacías en faroles improvisados de Ramadán y colgaron decoraciones entre las ruinas.

Al-Zamli señaló que rezará “para que el derramamiento de sangre termine y para sentir seguridad, protección y tranquilidad” y “poder proporcionar buena comida y ropa a nuestros hijos”.

“Gaza aún no está en paz”: funcionaria de la ONU

Mientras las familias palestinas en Gaza entran al Ramadán con el corazón apesadumbrado, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, advirtió este miércoles que el frágil alto el fuego en el enclave sigue amenazado por cuenta de los ataques israelíes que no cesan.

“En las últimas semanas, las fuerzas israelíes intensificaron los ataques en toda Gaza, impactando zonas densamente pobladas y matando a decenas de palestinos”, señaló la funcionaria durante una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad, añadiendo que “Gaza aún no está en paz”.

Al describir el momento como “decisivo”, DiCarlo sostuvo que “tras años de conflicto devastador y un inmenso sufrimiento humano, existe una apertura que podría permitir a la región avanzar en una dirección diferente. Pero esa apertura no está garantizada ni es indefinida”.

En este contexto, pidió medidas urgentes para consolidar el alto el fuego y reforzar la ayuda humanitaria.