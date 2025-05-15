El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó este miércoles la importancia de llevar a la práctica la anunciada disolución del grupo terrorista PKK, señalando que se debe realizar un seguimiento riguroso del proceso.

“Lo que verdaderamente importa es la implementación. La Organización Nacional de Inteligencia turca va a monitorear de cerca si las promesas se cumplen”, afirmó el mandatario durante una reunión del grupo parlamentario de su partido.

Según Erdogan, el anuncio del grupo terrorista PKK de deponer las armas y disolverse marca un punto de inflexión en los esfuerzos por erradicar el terrorismo en el país. “La era del terrorismo, las armas, la violencia y la ilegalidad ha llegado a su fin”, afirmó.

No obstante, el presidente fue claro al indicar que esta decisión se debe extender a todos los frentes donde opera la organización. “Es vital que las ramas del grupo en Siria y Europa también reconozcan esta nueva realidad y se sumen al proceso de disolución y desarme”, añadió, en referencia directa al PKK/YPG, su filial en territorio sirio.

El PKK, considerado una organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, ha estado al frente de una sangrienta campaña de más de 40 años, responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos.

“Una Türkiye libre de terrorismo”

Erdogan también reiteró su visión de una Türkiye definida por el desarrollo y la democracia, y no por la violencia. “Deseamos que Türkiye sea conocida no por el terrorismo, sino por la tecnología, la cultura, el arte y el ascenso de los estándares democráticos y humanitarios”, expresó.

El presidente advirtió que esta “oportunidad histórica para una Türkiye sin terrorismo” solo podrá avanzar si se preserva un entorno de sinceridad y se evita caer en “cálculos mezquinos o maniobras internacionales”.

También expresó su compromiso de mantener el enfoque paciente y constructivo del gobierno: “Continuaremos con nuestra actitud paciente, constructiva y con buenas intenciones para alcanzar el objetivo de una Türkiye libre de terrorismo”.

En un mensaje difundido en la red social X, Erdogan agregó: “Durante esta fase debemos fortalecer nuestra unidad, solidaridad y hermandad, mientras marchamos juntos hacia un futuro compartido. Es una etapa destinada a desmantelar de forma permanente el muro del terror que se ha levantado entre los 86 millones de ciudadanos de esta nación”.

“Esto marca el inicio de la superación de un gran obstáculo que durante mucho tiempo ha frenado el florecimiento de nuestra democracia. La República de Türkiye ha demostrado, tanto a amigos como a enemigos, que tiene la capacidad de afrontar sus propios desafíos mediante la voluntad colectiva de su Estado, sus instituciones políticas y sus ciudadanos”, enfatizó.