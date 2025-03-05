El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el gasoducto Igdir-Najicheván llevará a cabo iniciativas estratégicas entre Türkiye y Azerbaiyán en el sector energético.
“Hoy estamos materializando un proyecto para nuestros países que garantizará la seguridad energética de Najicheván durante mucho tiempo”, dijo Erdogan este miércoles durante la ceremonia de inauguración del gasoducto, realizada por videoconferencia junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.
Erdogan subrayó que Ankara y Bakú están decididos a implementar conjuntamente todo tipo de proyectos para la paz, prosperidad y estabilidad regional.
Uniendo a las naciones turcas
Erdogan destacó que tanto Türkiye como Azerbaiyán están del lado de la “paz, la tranquilidad y la prosperidad”, y añadió: “Solo queremos paz en nuestra región. Queremos cooperación y avanzar juntos”.
Por su parte, Aliyev señaló que los proyectos de oleoductos y gasoductos no solo han unido a Türkiye y Azerbaiyán, sino que también han redibujado el mapa energético de Eurasia.
Aliyev destacó que la unidad entre Ankara y Bakú representa una gran contribución al mundo turco, elogiando al presidente Erdogan por su papel en reunir a las naciones de habla turca.