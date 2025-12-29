El Hurjet, el avión de entrenamiento avanzado de Türkiye, volará oficialmente por los cielos de España, luego de que se firmara el acuerdo para la adquisición de 30 unidades por un valor de 2.600 millones de euros (aproximadamente 3.059 millones de dólares). Este convenio marca el primer éxito de exportación para el Hurjet –desarrollado con recursos nacionales por las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) – y abre las puertas del mercado europeo para las plataformas de aviación producidas completamente dentro de Türkiye.
“El primer avión de entrenamiento propio de Türkiye, Hurjet, ha sido seleccionado oficialmente por Ejército del Aire y del Espacio de España, mediante un paquete de exportación de 30 aeronaves, lo que representa un logro histórico para nuestra industria de defensa”, señaló el secretario de Industria de Defensa turco, Haluk Gorgun, en un mensaje publicado en la red social X. “Este paso es un indicador concreto de que Türkiye se ha posicionado como un exportador de confianza, preferente y referente en el sector de defensa”, añadió.
El convenio, firmado entre TAI y Airbus, contempla que los aviones se fabricarán en las instalaciones de la empresa turca. Está previsto que las entregas comiencen en el último trimestre de 2028 y continúen hasta 2036. Las compañías iniciaron sus conversaciones hace varios meses sobre la demanda que tenía España de aviones de entrenamiento, y la colaboración se estableció formalmente durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF), celebrada en mayo.
Tras exhaustivas evaluaciones técnicas, operativas e industriales, se alcanzó un consenso mutuo en todas las áreas, lo que allanó el camino para la firma del acuerdo final de adquisición. De acuerdo a la información de la Industria de Defensa de Türkiye, “gracias a esta exportación a España, país miembro de la OTAN y la Unión Europea, el Hurjet surcará los cielos de Europa”.
En ese sentido, destacó que “el acuerdo no solo fortalece la competitividad internacional de la industria aeroespacial y de defensa turca, sino que también marca el inicio de una nueva era en la cooperación industrial de defensa entre Türkiye y España”.
El Hurjet, un avión ligero de ataque desarrollado en Türkiye, está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.
El secretario Gorgun añadió que el convenio firmado “representa un paquete de exportación de defensa multidimensional y de alto valor añadido que abarca la exportación de aeronaves Hurjet, una arquitectura integrada de entrenamiento avanzado de pilotos, sistemas de simulación y entrenamiento en tierra, infraestructura de mantenimiento y apoyo operativo a largo plazo”.
“Bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, Türkiye continúa produciendo tecnología nacional, expandiendo constantemente su capacidad exportadora de defensa y alcanzando un mayor éxito”, concluyó.
Por su parte, el director ejecutivo de TAI, Mehmet Demiroglu, destacó que con el Hurjet, Türkiye “se ha convertido en una estructura que produce, exporta y tiene voz en el mercado global en el campo de las plataformas aéreas de alta tecnología, mientras que nuestras exportaciones de la industria de defensa están alcanzando un nuevo umbral en términos de calidad y escala”.