El Hurjet, el avión de entrenamiento avanzado de Türkiye, volará oficialmente por los cielos de España, luego de que se firmara el acuerdo para la adquisición de 30 unidades por un valor de 2.600 millones de euros (aproximadamente 3.059 millones de dólares). Este convenio marca el primer éxito de exportación para el Hurjet –desarrollado con recursos nacionales por las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) – y abre las puertas del mercado europeo para las plataformas de aviación producidas completamente dentro de Türkiye.

“El primer avión de entrenamiento propio de Türkiye, Hurjet, ha sido seleccionado oficialmente por Ejército del Aire y del Espacio de España, mediante un paquete de exportación de 30 aeronaves, lo que representa un logro histórico para nuestra industria de defensa”, señaló el secretario de Industria de Defensa turco, Haluk Gorgun, en un mensaje publicado en la red social X. “Este paso es un indicador concreto de que Türkiye se ha posicionado como un exportador de confianza, preferente y referente en el sector de defensa”, añadió.

El convenio, firmado entre TAI y Airbus, contempla que los aviones se fabricarán en las instalaciones de la empresa turca. Está previsto que las entregas comiencen en el último trimestre de 2028 y continúen hasta 2036. Las compañías iniciaron sus conversaciones hace varios meses sobre la demanda que tenía España de aviones de entrenamiento, y la colaboración se estableció formalmente durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF), celebrada en mayo.

Tras exhaustivas evaluaciones técnicas, operativas e industriales, se alcanzó un consenso mutuo en todas las áreas, lo que allanó el camino para la firma del acuerdo final de adquisición. De acuerdo a la información de la Industria de Defensa de Türkiye, “gracias a esta exportación a España, país miembro de la OTAN y la Unión Europea, el Hurjet surcará los cielos de Europa”.

En ese sentido, destacó que “el acuerdo no solo fortalece la competitividad internacional de la industria aeroespacial y de defensa turca, sino que también marca el inicio de una nueva era en la cooperación industrial de defensa entre Türkiye y España”.