El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el país se mantiene decidido a no quedar arrastrado al “círculo de fuego” que, según dijo, se ha generado a raíz de la escalada de tensiones entre Israel e Irán, un conflicto que advirtió podría derivar en una prolongada guerra de desgaste en la región.

Tras una reunión de gabinete en Ankara, Erdogan describió la postura de su gobierno como prudente y cuidadosamente calibrada, guiada por lo que definió como “sabiduría de Estado”. En ese contexto, insistió en que Ankara está gestionando la crisis sin precipitaciones y evitando cualquier paso que pueda ampliar el conflicto. “Estamos decididos a mantener a nuestro país fuera del círculo de fuego”, afirmó, subrayando que Türkiye no busca una confrontación más amplia entre actores regionales.

El mandatario sostuvo que el país ha sabido interpretar correctamente la evolución de la crisis y situarse entre los actores que han respondido de forma responsable en un entorno inestable. “Türkiye se encuentra entre los principales países elogiados por leer correctamente el proceso que ha llenado nuestra región del olor a sangre y pólvora”, señaló.

Erdogan también rechazó cualquier intento de involucrar a Türkiye en el conflicto, insistiendo en que su gobierno evita deliberadamente caer en provocaciones externas. “No estamos cayendo en las trampas en las que algunos quieren arrastrarnos”, dijo, al tiempo que defendió una línea de actuación basada en la calma, el equilibrio y el respeto a las relaciones de vecindad y la solidaridad regional.

En el plano político, dirigió duras críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusó de agravar la inestabilidad. “La red de masacres liderada por Netanyahu debe detenerse inmediatamente por el bien de la paz regional y de la humanidad”, afirmó, en un llamado a la comunidad internacional para que adopte una postura más firme ante la crisis.

Erdogan advirtió además que el impacto del conflicto trasciende la región y se proyecta a escala global. “Los últimos 25 días han demostrado que, aunque esta es la guerra de Israel, el precio lo está pagando el mundo entero”, sostuvo. En la misma línea, añadió: “Es la guerra de Netanyahu por la supervivencia política, pero la carga la soportan ocho mil millones de personas”.

El presidente turco también puso el foco en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, alertando de las consecuencias económicas de posibles alteraciones en esa ruta. “El cierre del estratégicamente importante estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del comercio mundial, ha causado serias turbulencias en la economía global”, afirmó.