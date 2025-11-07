En medio de la cruel guerra que desgarra Sudán desde abril de 2023, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) —un grupo paramilitar que se enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, en inglés)– aceptaron una tregua humanitaria. La iniciativa fue propuesta por un grupo de mediadores internacionales, liderado por Estados Unidos y en el que también participaron Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio sobre la aceptación de la tregua llegó este jueves, poco más de una semana después de que las RSF tomaran el control de Al Fasher, capital del norte de Darfur , la ciudad más grande de la región había permanecido sitiada durante más de 18 meses.

“En respuesta a las aspiraciones e intereses del pueblo sudanés, las Fuerzas de Apoyo Rápido afirman su acuerdo de entrar en la tregua humanitaria propuesta”, declaró el grupo en un comunicado.

El conflicto que enfrenta a las RSF, dirigidas por Mohamed Hamdan Daglo —conocido como Hemedti—, y a las Fuerzas Armadas Sudanesas en cabeza del general Abdel Fattah al Burhan, comenzó en abril de 2023. Lo que en un inicio fue una disputa por el poder tras el colapso del gobierno civil derivó en una sangrienta guerra civil, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a más de 15 millones.

Un militar sudanés declaró a la agencia de noticias AP que las Fuerzas Armadas Sudanesas solo aceptará una tregua que incluya la retirada de las zonas civiles y la entrega de armas.

El martes anterior, Massad Boulos, asesor principal de Estados Unidos para asuntos árabes y africanos, afirmó que continuaban los esfuerzos diplomáticos.Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas como las RSF habían aceptado, en principio, un plan inicial que ahora debía traducirse en acciones concretas sobre el terreno, mientras la población civil permanecía sumida en la incertidumbre.

En ese sentido, Boulos afirmó que el objetivo de la iniciativa actual es alcanzar un entendimiento mutuo para un alto el fuego completo y una fase posterior a la tregua. Los mediadores también sugirieron iniciar un proceso de transición de nueve meses tras la tregua humanitaria inicial para establecer un gobierno independiente dirigido por civiles en Sudán.

Nuevas imágenes satelitales dan señales de “fosas comunes” en Al Fasher





Mientras los mediadores internacionales intentan abrir una ventana al diálogo, nuevas imágenes satelitales publicadas por la Universidad de Yale revelan un panorama aún más oscuro en Al Fasher.

Los investigadores del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL, por sus siglas en inglés) identificaron actividad “compatible con fosas comunes”, apenas días después de que se reportaran asesinatos masivos en la ciudad.