La isla de Kharg, una árida franja de tierra en el norte del Golfo, a unos 30 kilómetros de la costa iraní en la provincia de Bushehr, es mucho más importante de lo que su tamaño podría revelar.

Con sus 20 kilómetros cuadrados, funciona como la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, además de gestionar casi la totalidad de las operaciones para enviar el crudo fuera del país. La isla recoleta el petróleo que llega a través del oleoducto desde los mayores campos productores del país, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran.

La capacidad de almacenamiento en Kharg se estima en aproximadamente 30 millones de barriles y, según la empresa tecnológica de datos Kpler, actualmente en la isla se guardan alrededor de 18 millones de barriles de crudo, equivalente a unos 10-12 días de exportaciones en condiciones normales.

Siendo el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Irán proporciona aproximadamente el 4,5% del suministro mundial de este hidrocarburo, con una producción de alrededor de 3,3 millones de barriles diarios, además de 1,3 millones de barriles por día de condensados y otros líquidos.

Y días antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el pasado 28 de febrero, este último ya había incrementado sus exportaciones desde Kharg a niveles casi récord, cargando más de 3 millones de barriles diarios entre el 15 y el 20 de febrero, casi el triple de su ritmo normal de exportación que oscila entre 1,3 y 1,6 millones de barriles cada día, según JP Morgan.

Durante la primera semana de la guerra, Kharg pareció estar al margen de los bombardeos. Había dudas y reservas sobre las consecuencias de lanzar una ofensiva directa contra la isla. Hasta el final de la semana pasada, cuando Washington atacó el pequeño territorio.

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¿Presión por el estrecho de Ormuz?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el viernes que las fuerzas de Washington habían destruido todos los objetivos militares en Kharg, y amenazó además con atacar la infraestructura petrolera de la isla si Irán mantenía su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Horas después, un funcionario provincial iraní confirmó que las exportaciones de petróleo en Kharg continuaban con normalidad a pesar del ataque estadounidense. Ehsan Jahanian, vicegobernador de la provincia de Bushehr, declaró: “Las actividades de las compañías petroleras en esta terminal de exportación continúan con normalidad a pesar del ataque sionista-estadounidense”. Y añadió que esa ofensiva no produjo víctimas entre el personal militar ni los residentes de la isla.

Y ya este lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió con dureza que cualquier ataque a la infraestructura petrolera de Kharg tendría un impacto significativo en los mercados energéticos mundiales. Alireza Tangsiri, comandante de la Armada, afirmó a través de una publicación en red social X que atacar dichas instalaciones alteraría la dinámica de los precios mundiales del petróleo. "Ya pusieron a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz. Si el control estratégico del estrecho estableció un nuevo índice para los precios del petróleo, un ataque a Kharg creará otra ecuación peligrosa y sin precedentes para las tarifas y la distribución energética mundial".

Las decisiones de anteriores presidentes de EE.UU.

Durante la crisis de los rehenes en Irán en 1979, el entonces presidente de EE.UU., Jimmy Carter, impuso sanciones a Irán, pero se abstuvo de ordenar ataques contra la isla. Su sucesor, Ronald Reagan, durante la guerra de los petroleros Irán-Iraq en la década de 1980, priorizó la protección del transporte marítimo y los ataques contra buques y baterías de misiles iraníes, dejando a Kharg intacta.

Kharg experimentó importantes transformaciones durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, ya que gran parte de la costa del país era demasiado poco profunda para los superpetroleros.

Irán ha buscado diversificar sus capacidades de exportación con la apertura de la terminal de Jask fuera del estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán, en 2021, pero Kharg sigue siendo una "vulnerabilidad crítica" para Irán, según JP Morgan.

"Es una piedra angular de la economía iraní y una importante fuente de ingresos para la Guardia Revolucionaria Iraní", añadió JP Morgan.