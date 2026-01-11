Miles de tiendas que albergan a familias desplazadas en toda Gaza resultaron dañadas o fueron arrancadas por una potente tormenta invernal que azotó el enclave, agravando unas condiciones de vida ya de por sí extremas y alimentando el temor a un desastre humanitario aún mayor, informó la Defensa Civil de Gaza.
Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, dijo el sábado que los fuertes vientos y las intensas lluvias causaron una destrucción generalizada de los refugios temporales que alojan a palestinos desplazados, especialmente a lo largo de la costa de Gaza, donde las tiendas fueron desgarradas o arrastradas por ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
Basal también vinculó la crisis al continuo bloqueo de Israel a la entrada de ayuda humanitaria y de reconstrucción en Gaza.
“Esto no es solo una crisis relacionada con el clima”, afirmó Basal en un comunicado. “Lo que estamos presenciando es una consecuencia directa del bloqueo a la entrada de materiales de construcción y de la obstrucción de la reconstrucción, que obliga a la gente a vivir en tiendas rotas y viviendas inseguras y dañadas, sin dignidad ni protección”.
La última tormenta comenzó el viernes y se espera que continúe con condiciones inestables, según meteorólogos palestinos, que advirtieron de lluvias persistentes y fuertes vientos en partes del territorio.
Una “verdadera catástrofe humanitaria”
Basal advirtió que cada nuevo sistema meteorológico se convierte ahora en una “verdadera catástrofe humanitaria” debido al bloqueo en curso, y señaló que miles de tiendas siguen siendo vulnerables al colapso o al desplazamiento mientras persistan estas condiciones.
Dijo que muchas familias se han visto obligadas a instalar sus tiendas a lo largo de la costa después de que vastas zonas urbanas quedaran inhabitables por más de dos años de bombardeos israelíes, sin alternativas seguras tierra adentro.
Durante una tormenta similar a finales de diciembre, cientos de tiendas que daban refugio a familias desplazadas a lo largo de la costa de Jan Yunis se inundaron cuando el agua del mar avanzó hacia el interior.
Basal también advirtió sobre miles de viviendas parcialmente destruidas en riesgo de colapso, señalando que las paredes agrietadas y las estructuras debilitadas suponen una amenaza mortal, especialmente durante periodos de lluvias intensas y fuertes vientos.
En los últimos meses, decenas de edificios residenciales previamente dañados por ataques aéreos israelíes se derrumbaron durante tormentas, provocando víctimas, añadió.
“La población vive en condiciones catastróficas, dentro de tiendas destrozadas y viviendas inestables, sin siquiera los mínimos estándares de seguridad o de dignidad humana”, agregó Basal.
Subrayó que las condiciones en Gaza están muy por debajo de los estándares humanitarios básicos y constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario.
Israel mata a tres palestinos en Gaza en una nueva violación del alto el fuego
En medio del continuo sufrimiento de la población palestina en el enclave, Israel mantiene sus operaciones militares. En una nueva violación del alto el fuego, el ejército israelí mató a tres personas en Gaza.
Las fuerzas israelíes afirmaron que efectivos de la 188ª Brigada Blindada, desplegados en el sur de Gaza, identificaron a tres palestinos que supuestamente cruzaron la denominada “línea amarilla” y se acercaron a sus posiciones, lo que —según la versión militar— constituía “una amenaza inmediata”.
El comunicado señaló que una aeronave israelí realizó un ataque aéreo que causó la muerte de uno de los hombres al oeste de dicha línea con el objetivo de “neutralizar la amenaza”.
Asimismo, en el norte de Gaza, el ejército aseguró que fuerzas de la brigada detectaron a varios palestinos que presuntamente cruzaron la “línea amarilla” y se aproximaron a posiciones israelíes. De acuerdo con el comunicado, las tropas abrieron fuego al identificarlos, matando a otros dos palestinos.
La denominada “línea amarilla” es una frontera artificial que divide Gaza y permite a las tropas seguir en la mitad del enclave. El trazado, establecido como parte del acuerdo de alto el fuego, recorre Gaza desde el norte, en Beit Hanun, hasta el sur, en Rafah, y deja alrededor del 53% del enclave bajo ocupación y control israelí. En la práctica, esta línea se ha convertido en un área extremadamente peligrosa: soldados israelíes disparan contra cualquier persona que intente acercarse o cruzarla, lo que ha provocado víctimas civiles palestinas y bloqueado el regreso de miles de desplazados. Además, la delimitación impide el acceso a viviendas y tierras agrícolas, agrava la crisis alimentaria y obstaculiza la llegada de ayuda humanitaria.
Violaciones israelíes
Los ataques se produjeron en un contexto de reiteradas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre de 2025. Pese a la tregua, el ejército israelí ha continuado sus ataques, con un saldo de 424 palestinos muertos y 1.189 heridos, según datos del Ministerio de Salud palestino.
El ejército israelí ha matado en el enclave a más de 71.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000, en un genocidio desde octubre de 2023 que ha dejado Gaza en ruinas.