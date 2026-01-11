Miles de tiendas que albergan a familias desplazadas en toda Gaza resultaron dañadas o fueron arrancadas por una potente tormenta invernal que azotó el enclave, agravando unas condiciones de vida ya de por sí extremas y alimentando el temor a un desastre humanitario aún mayor, informó la Defensa Civil de Gaza.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, dijo el sábado que los fuertes vientos y las intensas lluvias causaron una destrucción generalizada de los refugios temporales que alojan a palestinos desplazados, especialmente a lo largo de la costa de Gaza, donde las tiendas fueron desgarradas o arrastradas por ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Basal también vinculó la crisis al continuo bloqueo de Israel a la entrada de ayuda humanitaria y de reconstrucción en Gaza.

“Esto no es solo una crisis relacionada con el clima”, afirmó Basal en un comunicado. “Lo que estamos presenciando es una consecuencia directa del bloqueo a la entrada de materiales de construcción y de la obstrucción de la reconstrucción, que obliga a la gente a vivir en tiendas rotas y viviendas inseguras y dañadas, sin dignidad ni protección”.

La última tormenta comenzó el viernes y se espera que continúe con condiciones inestables, según meteorólogos palestinos, que advirtieron de lluvias persistentes y fuertes vientos en partes del territorio.

Una “verdadera catástrofe humanitaria”

Basal advirtió que cada nuevo sistema meteorológico se convierte ahora en una “verdadera catástrofe humanitaria” debido al bloqueo en curso, y señaló que miles de tiendas siguen siendo vulnerables al colapso o al desplazamiento mientras persistan estas condiciones.

Dijo que muchas familias se han visto obligadas a instalar sus tiendas a lo largo de la costa después de que vastas zonas urbanas quedaran inhabitables por más de dos años de bombardeos israelíes, sin alternativas seguras tierra adentro.

Durante una tormenta similar a finales de diciembre, cientos de tiendas que daban refugio a familias desplazadas a lo largo de la costa de Jan Yunis se inundaron cuando el agua del mar avanzó hacia el interior.

Basal también advirtió sobre miles de viviendas parcialmente destruidas en riesgo de colapso, señalando que las paredes agrietadas y las estructuras debilitadas suponen una amenaza mortal, especialmente durante periodos de lluvias intensas y fuertes vientos.

En los últimos meses, decenas de edificios residenciales previamente dañados por ataques aéreos israelíes se derrumbaron durante tormentas, provocando víctimas, añadió.