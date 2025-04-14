El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que no existen pruebas que vinculen a Rumeysa Ozturk, académica turca detenida por su activismo pro-Palestina, con actividades antisemitas ni apoyo a organizaciones considerdas terroristas. Así lo reveló un reporte del diario The Washington Post que cita un documento interno, en el que se descartan las acusaciones promovidas por el Gobierno de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional.

El memorando, descrito a The Washington Post por fuentes anónimas, señala que el secretario de Estado, Marco Rubio, no tenía fundamentos legales suficientes para revocar la visa de Ozturk conforme a las disposiciones que permiten actuar en defensa de los intereses de política exterior de EE.UU. Además, no se encontró en ninguna base de datos oficial información que la vincule con terrorismo o actividades violentas.

Detención y acusaciones por activismo



Ozturk —becaria Fulbright y estudiante de doctorado en desarrollo infantil y humano en la Universidad de Tufts— fue detenida el 25 de marzo por agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) frente a su residencia en Somerville, Massachusetts. El arresto quedó grabado y se viralizó en redes sociales, generando indignación entre académicos y organizaciones de derechos civiles.

La detención se produjo luego de que la estudiante fuera blanco de una campaña del sitio proisraelí “Canary Mission” , a raíz de una opinión que coescribió para el periódico de la Universidad Tufts, en el que critica la respuesta institucional ante la masacre de Israel en Gaza.

Relacionado TRT Global - Una académica turca fue detenida por la administración Trump por su activismo pro-Palestina

El memorando del Departamento de Seguridad Nacional, enviado por el alto funcionario Andre Watson a su homólogo del Departamento de Estado, afirmaba que “Ozturk participó en activismo antiisraelí tras los ataques terroristas de Hamás contra israelíes el 7 de octubre de 2023”.

En concreto, el documento afirmaba que ella “fue coautora de un artículo de opinión” que “exigía a Tufts que revelara sus inversiones y desinvirtiera en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel”.

Intentos desesperados

Según una copia de un memorando independiente al que tuvo acceso The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional había recomendado revocar la visa de Ozturk en virtud de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que exige que el secretario de Estado tenga "motivos razonables" para creer que la presencia de alguien representa una "consecuencia política adversa para Estados Unidos".

El documento señalaba que ninguna base de datos del gobierno estadounidense contenía información sobre Ozturk relacionada con terrorismo. Un documento interno independiente también establecía que la revocación de la visa sería "silenciosa", lo que significa que no se le informaría con antelación.

Cuando se le preguntó durante una rueda de prensa diaria en marzo, la portavoz del departamento, Tammy Bruce, dijo que no podía hablar de "algo que está en los tribunales, que se está juzgando". El Departamento de Seguridad Nacional “claramente consideró que había cometido delitos que requerían su detención", añadió Bruce, sin dar más detalles ni aportar pruebas.