El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que no existen pruebas que vinculen a Rumeysa Ozturk, académica turca detenida por su activismo pro-Palestina, con actividades antisemitas ni apoyo a organizaciones considerdas terroristas. Así lo reveló un reporte del diario The Washington Post que cita un documento interno, en el que se descartan las acusaciones promovidas por el Gobierno de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional.
El memorando, descrito a The Washington Post por fuentes anónimas, señala que el secretario de Estado, Marco Rubio, no tenía fundamentos legales suficientes para revocar la visa de Ozturk conforme a las disposiciones que permiten actuar en defensa de los intereses de política exterior de EE.UU. Además, no se encontró en ninguna base de datos oficial información que la vincule con terrorismo o actividades violentas.
Detención y acusaciones por activismo
Ozturk —becaria Fulbright y estudiante de doctorado en desarrollo infantil y humano en la Universidad de Tufts— fue detenida el 25 de marzo por agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) frente a su residencia en Somerville, Massachusetts. El arresto quedó grabado y se viralizó en redes sociales, generando indignación entre académicos y organizaciones de derechos civiles.
La detención se produjo luego de que la estudiante fuera blanco de una campaña del sitio proisraelí “Canary Mission”, a raíz de una opinión que coescribió para el periódico de la Universidad Tufts, en el que critica la respuesta institucional ante la masacre de Israel en Gaza.
El memorando del Departamento de Seguridad Nacional, enviado por el alto funcionario Andre Watson a su homólogo del Departamento de Estado, afirmaba que “Ozturk participó en activismo antiisraelí tras los ataques terroristas de Hamás contra israelíes el 7 de octubre de 2023”.
En concreto, el documento afirmaba que ella “fue coautora de un artículo de opinión” que “exigía a Tufts que revelara sus inversiones y desinvirtiera en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel”.
Intentos desesperados
Según una copia de un memorando independiente al que tuvo acceso The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional había recomendado revocar la visa de Ozturk en virtud de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que exige que el secretario de Estado tenga "motivos razonables" para creer que la presencia de alguien representa una "consecuencia política adversa para Estados Unidos".
El documento señalaba que ninguna base de datos del gobierno estadounidense contenía información sobre Ozturk relacionada con terrorismo. Un documento interno independiente también establecía que la revocación de la visa sería "silenciosa", lo que significa que no se le informaría con antelación.
Cuando se le preguntó durante una rueda de prensa diaria en marzo, la portavoz del departamento, Tammy Bruce, dijo que no podía hablar de "algo que está en los tribunales, que se está juzgando". El Departamento de Seguridad Nacional “claramente consideró que había cometido delitos que requerían su detención", añadió Bruce, sin dar más detalles ni aportar pruebas.
Ozturk: “No me disuadirán”
Desde su detención, Ozturk ha mantenido firme su postura. A través de un comunicado leído por su abogada Mahsa Khanbabai en una rueda de prensa fuera del tribunal federal de Boston la semana pasada, afirmó: “No me disuadirán de mi compromiso de defender los derechos de los jóvenes y los niños”.
“Escribir es una de las formas más pacíficas de enfrentar la desigualdad sistémica”, añadió. “Los intentos de atacarme por un artículo donde exijo igualdad en dignidad y humanidad no cambiarán mi compromiso”.
Parte de una ofensiva sistemática contra el activismo propalestino
El caso de Ozturk no es aislado. Forma parte de una campaña más amplia de la administración Trump contra estudiantes y académicos que han expresado solidaridad con Palestina. Esta campaña ha cobrado fuerza en los últimos meses, con múltiples detenciones y acciones legales dirigidas a quienes participan en protestas o expresan críticas a la política de Israel.
Uno de los casos más notorios es el de Mahmoud Khalil, activista palestino y exalumno de la Universidad de Columbia, arrestado el 8 de marzo tras encabezar manifestaciones en el campus universitario. Sin aportar pruebas, Trump lo acusó públicamente de vínculos con Hamás y celebró su arresto como “la primera de muchas” detenciones. Días después, un juez federal aprobó su deportación.
Poco después fue detenido Badar Khan Suri, investigador de la Universidad de Georgetown. Según su defensa legal, su arresto fue motivado por el origen palestino de su esposa. A esto se sumó la presión contra otros estudiantes como Momodou Taal, quien recibió una orden para entregarse, y Yunseo Chung, estudiante de Columbia, que presentó una demanda contra el gobierno tras ser amenazada con la deportación por participar en una protesta propalestina.
Otros nombres como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan y Alireza Doroudi también figuran entre quienes han sido detenidos o forzados a abandonar el país por temor a represalias.
Estas acciones, respaldadas por un discurso oficial que califica las protestas estudiantiles como “antisemitas” o “amenazas a la política exterior”, han generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el uso del aparato migratorio para silenciar la disidencia política en los campus universitarios.