El Ministerio de Defensa de Siria y la Administración General de Seguridad han restablecido el control sobre la mayoría de las áreas que fueron desestabilizadas en los últimos días por los remanentes del régimen depuesto de Bashar Al-Assad, según informes de medios oficiales.
"Hemos restaurado el control sobre la mayoría de las áreas afectadas por los crímenes y el caos causados por los remanentes del antiguo régimen", declaró una fuente del Ministerio de Defensa citada por la agencia oficial siria SANA.
Además, en coordinación con la Administración General de Seguridad, el ministerio cerró las carreteras hacia la zona de conflicto “mantener el orden, para prevenir más violaciones y garantizar el retorno gradual de la estabilidad”, según una fuente del Ministerio de Defensa citada por la agencia el sábado.
En este proceso, las fuerzas de seguridad han recuperado más de 200 vehículos robados en la ciudad de Jableh, en la provincia costera de Latakia. Según una fuente de la Administración General de Seguridad, estos vehículos habían sido sustraídos aprovechando la inestabilidad generada por los seguidores del antiguo régimen.
Asimismo, un número significativo de saqueadores ha sido arrestado, y se incautaron “diversas armas y municiones” en un escondite de los remanentes del antiguo régimen en Latakia.
Ataques a hospitales y enfrentamientos en Latakia
El sábado se produjeron intensos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los remanentes del régimen, después de que estos atacaran hospitales en Latakia.
"Los remanentes del régimen caído han lanzado un ataque contra el Hospital Nacional de Latakia, y las fuerzas de seguridad pública están respondiendo", informó una fuente de seguridad a la agencia SANA.
Según el Ministerio de Salud sirio, seis hospitales en las zonas rurales de Latakia y Tartús fueron atacados directamente, provocando víctimas y daños significativos en la infraestructura, acciones que calificó como “un crimen contra la humanidad”.
La televisión estatal también reportó enfrentamientos entre el ejército sirio y los insurgentes en las inmediaciones del Hospital Ibn Sina en Latakia.
Por su parte, el Ministerio de Defensa sirio informó el viernes por la noche que logró frustrar un ataque de los remanentes del régimen derrocado contra el comando de la Marina siria en Latakia. Desde hace tres días, la región costera de Siria se encuentra en un estado de alta tensión de seguridad tras los ataques de elementos del antiguo régimen contra patrullas de seguridad, lo que ha provocado la muerte de 11 miembros del ejército sirio.
La Liga Árabe condena ataque contra fuerzas de seguridad en Siria
La región costera de Siria se encuentra en un estado de alta tensión tras los ataques de elementos del antiguo régimen contra patrullas de seguridad.
Ante la escalada de violencia, la Liga Árabe condenó los actos los ataques contra las fuerzas de seguridad del gobierno, señalando que “amenazan la paz civil y agravan los desafíos que Siria enfrenta en esta etapa crítica”.
Asimismo, la Secretaría General de la Liga Árabe expresó su "profunda preocupación por los acontecimientos de seguridad en la región costera de Siria y los enfrentamientos ocurridos allí".
Enfatizó, además, que “en estas circunstancias es fundamental centrarse en políticas y medidas que fortalezcan y protejan la estabilidad y la paz civil para frustrar cualquier intento de desestabilizar Siria y socavar sus posibilidades de recuperación".
Investigación de violaciones en Latakia
El Ministerio de Defensa sirio estableció el sábado un comité de emergencia para investigar posibles violaciones ocurridas durante las operaciones militares del 6 y 7 de marzo y para procesar a los responsables.
El comité examinará minuciosamente si se siguieron las instrucciones de mando durante las operaciones y, en caso de incumplimiento, los responsables serán remitidos a un tribunal militar, informó SANA. Además, analizará aspectos como la protección de civiles, la prevención del uso innecesario de la fuerza y el cumplimiento de estándares militares, con el compromiso de compartir los resultados con el público.
“Damos gran importancia a garantizar que todas nuestras operaciones militares se lleven a cabo de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos”, declaró una fuente del ministerio.
Excomandante del régimen vinculado a emboscada
En medio de la crisis, Gayyas Delle, comandante de una facción de las fuerzas del régimen depuesto, que participó en una emboscada contra las fuerzas de seguridad, anunció la formación de un autodenominado “consejo militar” con el objetivo de derrocar al gobierno.
Bashar Al-Assad, expresidente del régimen sirio durante casi 25 años, huyó a Rusia el 8 de diciembre, marcando el fin del régimen del Partido Baaz, que había estado en el poder desde 1963. Ahmed Al-Sharaa, quien lideró a las fuerzas opositoras para derrocar a Assad, fue declarado presidente interino el 29 de enero.
El país sigue en un proceso de estabilización, mientras las autoridades intentan sofocar los ataques de los seguidores del antiguo régimen y restaurar la seguridad en las regiones afectadas.