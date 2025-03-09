El Ministerio de Defensa de Siria y la Administración General de Seguridad han restablecido el control sobre la mayoría de las áreas que fueron desestabilizadas en los últimos días por los remanentes del régimen depuesto de Bashar Al-Assad, según informes de medios oficiales.

"Hemos restaurado el control sobre la mayoría de las áreas afectadas por los crímenes y el caos causados por los remanentes del antiguo régimen", declaró una fuente del Ministerio de Defensa citada por la agencia oficial siria SANA.

Además, en coordinación con la Administración General de Seguridad, el ministerio cerró las carreteras hacia la zona de conflicto “mantener el orden, para prevenir más violaciones y garantizar el retorno gradual de la estabilidad”, según una fuente del Ministerio de Defensa citada por la agencia el sábado.

En este proceso, las fuerzas de seguridad han recuperado más de 200 vehículos robados en la ciudad de Jableh, en la provincia costera de Latakia. Según una fuente de la Administración General de Seguridad, estos vehículos habían sido sustraídos aprovechando la inestabilidad generada por los seguidores del antiguo régimen.

Asimismo, un número significativo de saqueadores ha sido arrestado, y se incautaron “diversas armas y municiones” en un escondite de los remanentes del antiguo régimen en Latakia.

Ataques a hospitales y enfrentamientos en Latakia

El sábado se produjeron intensos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los remanentes del régimen, después de que estos atacaran hospitales en Latakia.

"Los remanentes del régimen caído han lanzado un ataque contra el Hospital Nacional de Latakia, y las fuerzas de seguridad pública están respondiendo", informó una fuente de seguridad a la agencia SANA.

Según el Ministerio de Salud sirio, seis hospitales en las zonas rurales de Latakia y Tartús fueron atacados directamente, provocando víctimas y daños significativos en la infraestructura, acciones que calificó como “un crimen contra la humanidad”.

La televisión estatal también reportó enfrentamientos entre el ejército sirio y los insurgentes en las inmediaciones del Hospital Ibn Sina en Latakia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa sirio informó el viernes por la noche que logró frustrar un ataque de los remanentes del régimen derrocado contra el comando de la Marina siria en Latakia. Desde hace tres días, la región costera de Siria se encuentra en un estado de alta tensión de seguridad tras los ataques de elementos del antiguo régimen contra patrullas de seguridad, lo que ha provocado la muerte de 11 miembros del ejército sirio.