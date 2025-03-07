El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este jueves que Türkiye se ve afectada por cada acontecimiento que ocurre en la región, en un contexto de creciente competencia mundial de poderes. Por eso, Ankara no puede “ permitirse el lujo” de observar la situación desde la tribuna, afirmó.

"Debemos estar preparados para cualquier escenario posible, y gestionar los eventos en nuestra región de manera que beneficien a nuestro país", afirmó Erdogan durante un evento en el complejo presidencial en Ankara. Y añadió: “Türkiye está ubicada en el corazón de tres continentes, lo que le ofrece oportunidades estratégicas únicas, pero también conlleva desafíos”.

"La red del genocidio manifestó su intención de dividir nuestra región con nuevos mapas, y debemos alinear nuestras políticas en consecuencia. Con el permiso de Dios, no permitiremos que los sionistas lleven a cabo nuevas operaciones en nuestra región", afirmó.

Por otra parte, Erdogan se refirió a la situación de Siria, señalando que Türkiye hizo "lo correcto, lo moral y lo adecuado" en el país vecino.

Erdogan indicó que, desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre, hasta 133.000 de "nuestros invitados sirios han regresado voluntariamente y con honor a su tierra natal". Y añadió: "El número de nuestros hermanos y hermanas que han regresado de manera segura a Siria ha alcanzado los 873.000".

"A medida que el orden y la estabilidad se fortalecen en Siria, esperamos que este número aumente. Como mencioné antes, no obligaremos a nadie, pero brindaremos las facilidades necesarias a nuestros hermanos y hermanas que deseen regresar", enfatizó.