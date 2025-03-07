TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan: Türkiye no puede darse “el lujo” de ser espectador de cambios en la región
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Türkiye se ve afectada por los acontecimientos de la región y no puede “permitirse el lujo” de observar la situación desde la tribuna.
00:00
Erdogan: Türkiye no puede darse “el lujo” de ser espectador de cambios en la región
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Türkiye se ve afectada por los acontecimientos de la región y no puede “permitirse el lujo” de observar la situación desde la tribuna. / AA
7 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este jueves que Türkiye se ve afectada por cada acontecimiento que ocurre en la región, en un contexto de creciente competencia mundial de poderes. Por eso, Ankara no puede “ permitirse el lujo” de observar la situación desde la tribuna, afirmó.

"Debemos estar preparados para cualquier escenario posible, y gestionar los eventos en nuestra región de manera que beneficien a nuestro país", afirmó Erdogan durante un evento en el complejo presidencial en Ankara. Y añadió: “Türkiye está ubicada en el corazón de tres continentes, lo que le ofrece oportunidades estratégicas únicas, pero también conlleva desafíos”.

"La red del genocidio manifestó su intención de dividir nuestra región con nuevos mapas, y debemos alinear nuestras políticas en consecuencia. Con el permiso de Dios, no permitiremos que los sionistas lleven a cabo nuevas operaciones en nuestra región", afirmó.

Por otra parte, Erdogan se refirió a la situación de Siria, señalando que Türkiye hizo "lo correcto, lo moral y lo adecuado" en el país vecino.

Erdogan indicó que, desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre, hasta 133.000 de "nuestros invitados sirios han regresado voluntariamente y con honor a su tierra natal". Y añadió: "El número de nuestros hermanos y hermanas que han regresado de manera segura a Siria ha alcanzado los 873.000".

"A medida que el orden y la estabilidad se fortalecen en Siria, esperamos que este número aumente. Como mencioné antes, no obligaremos a nadie, pero brindaremos las facilidades necesarias a nuestros hermanos y hermanas que deseen regresar", enfatizó.

RECOMENDADOS

Al destacar los esfuerzos de Türkiye en la lucha contra el terrorismo, Erdogan afirmó que Ankara está "más cerca que nunca" de liberar al país de manera definitivamente del terrorismo "que ha derramado la sangre, y tomado las vidas y los recursos de las personas durante 40 años".

Además, señaló que una situación similar se observa en Gaza. Aseguró que Türkiye se mantuvo firmemente del lado de "sus hermanos y hermanas" palestinos, a pesar de todas las presiones del "lobby sionista durante los 471 días de genocidio y masacre"

"Al final, Türkiye es uno de los pocos países que superó la prueba de la humanidad en Gaza con la cabeza en alto", afirmó.

"Hoy, mientras muchos países ni siquiera pueden mirar a los ojos al pueblo palestino, nos sentimos honrados por las sinceras oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Gaza. En la guerra entre Rusia y Ucrania, nuevamente enfrentamos decisiones similares. Mientras casi todos alimentaban la guerra, nosotros abogamos por la paz”, señaló Erdogan.

“Ahora, como ven, casi todos aquellos que nos criticaron en el pasado se ven obligados a reconocer las políticas equilibradas de nuestro gobierno. Tanto nuestros rivales como nuestros amigos, casi todos reconocen que Türkiye tomó decisiones acertadas y visionarias en momentos críticos", concluyó el presidente turco.


FUENTE:TRT Español
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan