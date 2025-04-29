Luego de semanas marcadas por un repunte en las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, parece que las aguas se calman. Ambos gobiernos anunciaron un nuevo acuerdo que pone fin a la reciente disputa por el suministro de agua de dos ríos que que comparten en la frontera común.

Así, México se comprometió a realizar entregas inmediatas de agua a Estados Unidos para saldar una deuda pendiente bajo un tratado de 1944, que establece que las dos naciones deberán compartir los recursos del río Bravo –que los estadounidenses llaman Grande– y del Colorado.

México adeuda el 70% de los más de 2.156 millones de metros cúbicos que está obligado a entregar en ciclos de cinco años, aduciendo largos períodos de sequía que afectan a la cuenca del río Bravo. El último ciclo vencerá el próximo 24 de octubre.

Para "mitigar el potencial faltante", el país comprometió a realizar "transferencias de agua inmediatas" a EE.UU., así como durante la próxima temporada de lluvias, detalló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de México.

Ambos países coincidieron en que "no se considera necesaria" la renegociación del acuerdo de 1944, añadió. En su momento, dicho tratado no anticipó fenómenos como la sequía prolongada ni el crecimiento demográfico acelerado en ambos países, lo que ha complicado su implementación.

Washington celebró el acuerdo y dio las gracias a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por "su participación personal para facilitar la cooperación".

“En una demostración histórica de liderazgo, el presidente (Donald) Trump priorizó el suministro de agua mexicana a los agricultores texanos en virtud del Tratado de Aguas de 1944”, señaló la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce.

Al afirmar que México acordó enviar más agua de sus embalses y ríos a su vecino del norte, Bruce señaló que "estas medidas ayudarán a los agricultores, ganaderos y municipios estadounidenses del Valle del Río Grande de Texas a obtener el agua que tanto necesitan y a reducir los déficits en los suministros según el Tratado de Aguas de 1944".

"EE.UU. y México también se comprometieron a desarrollar un plan a largo plazo para cumplir de forma fiable con los requisitos del tratado y, al mismo tiempo, atender las deudas de agua pendientes", añadió.