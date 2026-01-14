NUEVA SIRIA
3 min de lectura
Siria declara zona militar el oeste del Éufrates tras nuevos ataques del grupo terrorista YPG
El Gobierno de Siria declaró las áreas al oeste del río Éufrates como zona militar cerrada y ordenó al YPG retirarse hacia el este, tras la intensificación de los ataques en la ciudad de Alepo y alrededores por parte del grupo terrorista.
Siria declara zona militar el oeste del Éufrates tras nuevos ataques del grupo terrorista YPG
El ejército sirio cierra ciudades para evitar que sean utilizadas como bases para ataques del grupo terrorista YPG. / AP
hace 8 horas

En medio de la intensificación de la violencia en Alepo, Siria, por parte del  grupo terrorista YPG —la rama siria del grupo terrorista PKK— el gobierno sirio declaró este martes las áreas al oeste del río Éufrates como zona militar cerrada y ordenó la retirada de todos los elementos armados hacia el este.

En un comunicado difundido a medios locales, el Ejército sirio señaló que el YPG, junto a terroristas vinculados al PKK y personas relacionadas al antiguo régimen de Bashar Al-Assad, ha estado concentrando fuerzas en territorios que controlan al oeste del río Éufrates. Según el texto, estas zonas han sido utilizadas como plataformas para lanzar ataques con drones contra Alepo.

Las autoridades señalaron que estas acciones motivaron la decisión de designar el área como zona militar cerrada. Un mapa publicado junto al comunicado destacó ubicaciones clave, entre ellas Meskene y Deir Hafir, y se instó a la población civil a mantenerse alejada de los sitios bajo control de los militantes.

Por otra parte, el Ejército sirio desplegó refuerzos militares adicionales al este de Alepo. La agencia de noticias SANA informó el miércoles que los refuerzos fueron enviados desde la provincia costera de Latakia hacia la zona de Deir Hafer, en el este de Alepo, sin proporcionar más detalles.

RelacionadoTRT Español - ¿Qué pasa en Alepo? Gobierno de Siria refuerza medidas para frenar escalada del grupo terrorista YPG

YPG intensifica violencia y bombardea puente

Desde la semana pasada, los bombardeos del grupo terrorista YPG contra barrios residenciales, instalaciones civiles y posiciones del Ejército sirio en Alepo han matado al menos a 24 personas, dejado más de 130 heridos, y provocado el desplazamiento de unos 165.000 residentes de los distritos de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, según cifras del gobierno sirio.

RECOMENDADOS

Ahora bien, poco después de que el Ejército declarara tres pueblos como zonas militares cerradas, las autoridades explicaron que esas localidades fueron acordonadas para evitar que se utilicen como bases para nuevos ataques y aseguraron que tomarán “todas las medidas necesarias” para garantizar la seguridad del área. Tras esa decisión, el grupo terrorista YPG voló un puente estratégico.

El ataque ocurrió el martes, según medios sirios, en la aldea de Am Teenah, en el campo del norte de Alepo. El canal estatal Alikhbariyah informó que el puente separaba zonas controladas por el grupo terrorista de territorio bajo control del gobierno sirio.

RelacionadoTRT Español - Siria advierte sobre “respuesta violenta” ante escalada de ataques del grupo terrorista YPG en Alepo

Las YPG incumplen los compromisos del acuerdo

La escalada se produce a pesar de los acuerdos firmados a comienzos de este año entre Damasco y el grupo terrorista YPG. En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para integrar al grupo en las instituciones estatales, con el objetivo de reafirmar la unidad territorial de Siria.

Un acuerdo posterior, firmado en abril, abordó la situación de los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh. El documento los reconocía como partes administrativas de Alepo, prohibía la presencia armada, limitaba el armamento a las fuerzas de seguridad interna y exigía la retirada de los elementos del grupo terrorista YPG al este del Éufrates.

Las autoridades sirias han indicado que las YPG no han cumplido ninguno de esos compromisos. Desde que cayó el régimen de Asad en diciembre de 2024, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos de seguridad en toda Siria, con el objetivo de reafirmar el control estatal y evitar una nueva fragmentación ante el aumento de la violencia en centros urbanos clave.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Qué pasa en Alepo? Gobierno de Siria refuerza medidas para frenar escalada del grupo terrorista YPG
Escalada de violencia en Siria: gobierno exige a grupo terrorista SDF retirarse de barrios de Alepo
Cientos de personas guardan luto en Homs, Siria, tras un atentado mortal en una mezquita
Grupo terrorista SDF ataca Siria: al menos cuatro muertos y decenas de desplazados en Alepo
Israel intensifica su ofensiva en el sur de Siria con nuevas incursiones del ejército
Siria lanza operación de seguridad contra células de Daesh, tras ataque mortal en el centro del país
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Un año después de la caída de Al-Assad en Siria, Türkiye y EE.UU. destacan los avances del país
Así avanza la transformación política en Siria un año después de la caída del régimen de Al-Assad
Cristianos de Siria vuelven a sus aldeas y reconstruyen sus vidas, a un año de la caída de Al-Assad
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
Israel mantiene ataques en el sur de Siria pese a llamado de Trump de no “interferir”
Nuevo ataque de Israel en Siria: bombardeo en periferia de Damasco deja al menos 13 muertos
Entre las ruinas y los sueños: una familia siria encuentra en el taekwondo “un faro de esperanza”
Reunión “constructiva” entre Trump y Al-Sharaa afianza lazos de Siria y EE.UU. en momento histórico
El presidente de Siria, Al-Sharaa, llega a EE.UU. para reunión clave con Trump tras visitar Brasil
Siria y Rusia buscan restablecer sus lazos tras la reunión entre Putin y Al-Sharaa
¿Qué viene ahora para Siria con la transición democrática tras años de guerra civil bajo dictadura?
Siria anuncia resultados de las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Al-Assad
Siria cuenta los votos en las primeras elecciones parlamentarias desde la caída de Assad