En medio de la intensificación de la violencia en Alepo, Siria, por parte del grupo terrorista YPG —la rama siria del grupo terrorista PKK— el gobierno sirio declaró este martes las áreas al oeste del río Éufrates como zona militar cerrada y ordenó la retirada de todos los elementos armados hacia el este.
En un comunicado difundido a medios locales, el Ejército sirio señaló que el YPG, junto a terroristas vinculados al PKK y personas relacionadas al antiguo régimen de Bashar Al-Assad, ha estado concentrando fuerzas en territorios que controlan al oeste del río Éufrates. Según el texto, estas zonas han sido utilizadas como plataformas para lanzar ataques con drones contra Alepo.
Las autoridades señalaron que estas acciones motivaron la decisión de designar el área como zona militar cerrada. Un mapa publicado junto al comunicado destacó ubicaciones clave, entre ellas Meskene y Deir Hafir, y se instó a la población civil a mantenerse alejada de los sitios bajo control de los militantes.
Por otra parte, el Ejército sirio desplegó refuerzos militares adicionales al este de Alepo. La agencia de noticias SANA informó el miércoles que los refuerzos fueron enviados desde la provincia costera de Latakia hacia la zona de Deir Hafer, en el este de Alepo, sin proporcionar más detalles.
YPG intensifica violencia y bombardea puente
Desde la semana pasada, los bombardeos del grupo terrorista YPG contra barrios residenciales, instalaciones civiles y posiciones del Ejército sirio en Alepo han matado al menos a 24 personas, dejado más de 130 heridos, y provocado el desplazamiento de unos 165.000 residentes de los distritos de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, según cifras del gobierno sirio.
Ahora bien, poco después de que el Ejército declarara tres pueblos como zonas militares cerradas, las autoridades explicaron que esas localidades fueron acordonadas para evitar que se utilicen como bases para nuevos ataques y aseguraron que tomarán “todas las medidas necesarias” para garantizar la seguridad del área. Tras esa decisión, el grupo terrorista YPG voló un puente estratégico.
El ataque ocurrió el martes, según medios sirios, en la aldea de Am Teenah, en el campo del norte de Alepo. El canal estatal Alikhbariyah informó que el puente separaba zonas controladas por el grupo terrorista de territorio bajo control del gobierno sirio.
Las YPG incumplen los compromisos del acuerdo
La escalada se produce a pesar de los acuerdos firmados a comienzos de este año entre Damasco y el grupo terrorista YPG. En marzo de 2025, la presidencia siria anunció un acuerdo para integrar al grupo en las instituciones estatales, con el objetivo de reafirmar la unidad territorial de Siria.
Un acuerdo posterior, firmado en abril, abordó la situación de los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh. El documento los reconocía como partes administrativas de Alepo, prohibía la presencia armada, limitaba el armamento a las fuerzas de seguridad interna y exigía la retirada de los elementos del grupo terrorista YPG al este del Éufrates.
Las autoridades sirias han indicado que las YPG no han cumplido ninguno de esos compromisos. Desde que cayó el régimen de Asad en diciembre de 2024, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos de seguridad en toda Siria, con el objetivo de reafirmar el control estatal y evitar una nueva fragmentación ante el aumento de la violencia en centros urbanos clave.