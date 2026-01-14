En medio de la intensificación de la violencia en Alepo, Siria, por parte del grupo terrorista YPG —la rama siria del grupo terrorista PKK— el gobierno sirio declaró este martes las áreas al oeste del río Éufrates como zona militar cerrada y ordenó la retirada de todos los elementos armados hacia el este.

En un comunicado difundido a medios locales, el Ejército sirio señaló que el YPG, junto a terroristas vinculados al PKK y personas relacionadas al antiguo régimen de Bashar Al-Assad, ha estado concentrando fuerzas en territorios que controlan al oeste del río Éufrates. Según el texto, estas zonas han sido utilizadas como plataformas para lanzar ataques con drones contra Alepo.

Las autoridades señalaron que estas acciones motivaron la decisión de designar el área como zona militar cerrada. Un mapa publicado junto al comunicado destacó ubicaciones clave, entre ellas Meskene y Deir Hafir, y se instó a la población civil a mantenerse alejada de los sitios bajo control de los militantes.

Por otra parte, el Ejército sirio desplegó refuerzos militares adicionales al este de Alepo. La agencia de noticias SANA informó el miércoles que los refuerzos fueron enviados desde la provincia costera de Latakia hacia la zona de Deir Hafer, en el este de Alepo, sin proporcionar más detalles.

YPG intensifica violencia y bombardea puente

Desde la semana pasada, los bombardeos del grupo terrorista YPG contra barrios residenciales, instalaciones civiles y posiciones del Ejército sirio en Alepo han matado al menos a 24 personas, dejado más de 130 heridos, y provocado el desplazamiento de unos 165.000 residentes de los distritos de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, según cifras del gobierno sirio.