El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó el martes que veinte militares turcos iban a bordo del avión de carga militar C-130 que se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, mientras volaba desde Azerbaiyán hacia Türkiye.

En un comunicado anterior, el organismo señaló que la aeronave “despegó de Azerbaiyán con destino a nuestro país y se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán”, agregando que las operaciones de búsqueda y rescate continúan “en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas”.

Asimismo, también indicó que se ha abierto una investigación para determinar la causa del accidente.





Erdogan expresa ‘profunda tristeza’





El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que se enteró del accidente “con profunda tristeza”, confirmando que los esfuerzos por llegar a los restos continúan en coordinación con las autoridades locales.

“Nuestro trabajo continúa en coordinación con las respectivas autoridades para llegar a los restos del accidente. Que Dios tenga misericordia de nuestros mártires”, escribió el mandatario en X.

Por su parte, el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, expresó igualmente su “profunda” tristeza por el incidente, en una publicación en la red social turca NSosyal.

Yerlikaya informó que conversó por teléfono con su homólogo georgiano, Gela Geladze, quien, según dijo, también se dirigía al lugar del siniestro.

Además, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, reiteró en NSosyal que las operaciones de búsqueda y rescate se iniciaron “de inmediato” tras el accidente.

“Para garantizar una información pública precisa, pedimos amablemente a todos que se basen únicamente en los comunicados emitidos por las autoridades oficiales y se abstengan de compartir información no verificada”, añadió.



