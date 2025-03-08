En un giro desalentador de los acontecimientos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sugerido retrasar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. El motivo: alega condiciones no cumplidas en la liberación de cautivos israelíes por parte del grupo de resistencia palestino Hamás.

La decisión provocó la suspensión de ayuda humanitaria crítica en Gaza, empeorando una situación ya de por sí desesperada para los residentes. Según informes internacionales, los alimentos y los suministros médicos se han reducido drásticamente, dejando a muchos palestinos de Gaza en una situación dramática, mientras las negociaciones diplomáticas siguen en punto muerto.

Soy, desde el año pasado, una de los 100.000 palestinos desplazados a Egipto. Aunque puedo continuar aquí mis estudios de odontología, estas maniobras políticas multiplican mi angustia.

La primera fase del cese del fuego había encendido una frágil esperanza: la posibilidad de regresar a nuestra patria y reunirnos con nuestras familias. Sin embargo, el estancamiento actual extingue ese sueño, prolongando nuestra separación y la incertidumbre que envuelve nuestro futuro.

La realidad del exilio está marcada por una añoranza que no termina y la carga pesada del aislamiento. Cada día fuera de Gaza es un día lleno de recuerdos de un hogar que ahora se siente dolorosamente lejano. La suspensión del cese del fuego no sólo retrasa nuestro regreso, sino que también afecta nuestra resiliencia emocional. Debemos lidiar con que las decisiones políticas sigan dictando el ritmo de nuestras vidas.

Mientras los políticos elaboran estrategias, los refugiados viven en un limbo

Este último retraso ha suscitado las críticas de múltiples líderes mundiales . Naciones Unidas ha pedido la reanudación urgente de ayuda humanitaria , y advierte que los civiles no deben ser utilizados en las negociaciones políticas como moneda de cambio.

Esta semana, los líderes de la Liga Árabe se han reunido para debatir vías alternativas y también han condenado el bloqueo israelí, instando a los gobiernos occidentales a presionar a la administración de Netanyahu para que siga adelante con la tregua. Sin embargo, como hemos visto una y otra vez, cuando se trata de acciones concretas que pongan fin a nuestro sufrimiento, estas declaraciones tienen poco peso.

Mientras los políticos elaboran estrategias, nosotros seguimos en un limbo, viendo con impotencia cómo nos roban días, meses y ahora años de nuestras vidas. Las familias siguen fragmentadas, con seres queridos separados por fronteras e impasses burocráticos.

El cese de ayuda humanitaria agrava el sufrimiento de los que siguen en Gaza, mientras que los desplazados nos enfrentamos a la desesperación de un exilio prolongado. Aspiramos a tener una vida normal, a la alegría sencilla de los lazos familiares, pero estas se ven aplazadas continuamente por maniobras geopolíticas que consideran que nuestras vidas son meros bienes colaterales.

Durante la primera fase del alto el fuego, me permití soñar de nuevo. Me imaginé pisando las calles familiares de Gaza, viendo los rostros de mi familia no a través de una pantalla de teléfono, sino al calor de la vida real. Imaginé reuniones llenas de risas, no conversaciones apresuradas, fragmentadas a través de conexiones de Internet deficientes. Pero a medida que el panorama político cambia una vez más, también lo hace mi capacidad de albergar esperanzas.