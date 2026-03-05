El pulso que libran Madrid y Washington por cuenta de dos bases militares en el sur de España –que cobraron relevancia para EE.UU. en medio de su guerra en Oriente Medio– tuvo un nuevo ‘round’ durante la noche de este miércoles. En minutos, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, le salió al paso a las declaraciones de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que La Moncloa había aceptado cooperar con el ejército estadounidense tras las amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Y su respuesta fue inequívoca.
"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", aseveró Albares en una entrevista con la cadena de radio SER. Además, abordando directamente la información que Leavitt compartió, añadió: “No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso".
Entonces, ante la pregunta de si la funcionaria estadounidense estaba mintiendo, Albares respondió: "Ella puede ser la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores". Posteriormente, tras reiterar que la negativa de España al uso de sus bases se mantiene “absolutamente invariable", añadió que no tiene “ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho desde Washington.
La molestia en La Moncloa se desató tras una breve declaración de Leavitt el miércoles en su rutinaria rueda de prensa en la Casa Blanca, durante la que afirmó: “Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer, y tengo entendido que han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España”.
Desde el martes, Trump había amenazado con la posibilidad de suspender las relaciones comerciales con España, al señalar que es un aliado "terrible". "Vamos a cortar todo el comercio", declaró en una rueda de prensa. "Podría mañana, o mejor aún hoy, detener todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios relacionados con España".
La reacción del mandatario estadounidense y de su gobierno se desató debido a que Madrid no permitió el uso por parte de Washington de las bases que tiene en el país para atacar Irán. Se trata de la base naval de Rota y la base aérea de Morón, herencia de un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España. La medida del Gobierno del presidente Pedro Sánchez llevó a que las fuerzas de EE.UU. reubicaran 15 aeronaves, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento.
“¿Por qué un país como España tendría miedo?”
A lo largo de la conversación con la cadena SER, Albares también insinuó que a Madrid no le atemorizan las represalias que Washington o sus aliados puedan tomar. “¿Por qué debería temer un país como España? ¿Por qué debería temer un país que defiende el derecho internacional y busca la paz y la estabilidad en Oriente Medio y el resto del mundo?”, contestó el ministro ante una pregunta sobre la amenaza comercial de Trump.
Luego enfatizó que “España es un país soberano e independiente que toma sus propias decisiones soberanas sobre su territorio y en política exterior”. Además, aclaró que en materia comercial las decisiones se toman en Bruselas porque España forma parte del mercado único de la Unión Europea y del euro.
En declaraciones anteriores, Albares había destacado el martes que Madrid y Washington mantienen "una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa". "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro", agregó el ministro.
El ministro también aprovechó la entrevista con SER para cerrar filas al lado de Sánchez, y reiterar el mensaje de “no a la guerra” que el mandatario había enviado en la mañana del miércoles. El ministro sostuvo que el gobierno ha defendido de manera "clara y contundente” esta posición en la "valiente" declaración institucional del presidente.
Durante su alocución, Sánchez señaló sobre el conflicto en Oriente Medio que “desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente”, sostuvo Sánchez. Y luego añadió: “Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre”.
Según Albares, las palabras del mandatario han sido respaldadas por "muchos colegas europeos", en una ola de “solidaridad y apoyo”.