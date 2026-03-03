El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha mantenido arduas conversaciones diplomáticas durante los últimos tres días, en medio de los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán y las medidas de represalia de Teherán, según informaron fuentes con conocimiento de la situación.
Tras la ofensiva que lanzaron Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero, Fidan habló con sus homólogos de Irán, Iraq, Arabia Saudí, Qatar, Siria, Egipto e Indonesia para analizar los desarrollos y los posibles pasos para detener los ataques.
El mismo día, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de los Emiratos Árabes Unidos, España y Hungría para abordar los ataques en la región.
En una llamada con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, el ministro turco evaluó la escalada en la región. Ambos debatieron las iniciativas diplomáticas en curso orientadas a detener el conflicto.
El domingo, Fidan intercambió impresiones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre la situación más reciente en ese país. Asimismo, habló con su homólogo de Omán, Badr Albusaidi, en el marco de los esfuerzos para resolver la crisis regional.
Adicionalmente, el lunes, Fidan tuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, para tratar los esfuerzos destinados a poner fin al conflicto en la región. También habló con la ministra de Exteriores búlgara, Nadezhda Neynsky, repasando los impactos mutuos de los conflictos regionales.
Posteriormente, en una conversación con su homólogo de Francia, Jean-Noel Barrot, Fidan analizó en detalle los acontecimientos en la región. Las conversaciones incluyeron intercambios sobre medidas concretas para reducir las tensiones y detener los ataques.
Fidan también mantuvo una llamada telefónica con su homólogo jordano, Ayman Safadi. El diálogo abarcó los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios de los últimos acontecimientos en la región, con especial atención a poner fin a las ofensivas, reducir las tensiones y reforzar los esfuerzos diplomáticos con los actores pertinentes.