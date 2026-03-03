El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, ha mantenido arduas conversaciones diplomáticas durante los últimos tres días, en medio de los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán y las medidas de represalia de Teherán, según informaron fuentes con conocimiento de la situación.

Tras la ofensiva que lanzaron Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero, Fidan habló con sus homólogos de Irán, Iraq, Arabia Saudí, Qatar, Siria, Egipto e Indonesia para analizar los desarrollos y los posibles pasos para detener los ataques.

El mismo día, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de los Emiratos Árabes Unidos, España y Hungría para abordar los ataques en la región.

En una llamada con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, el ministro turco evaluó la escalada en la región. Ambos debatieron las iniciativas diplomáticas en curso orientadas a detener el conflicto.

El domingo, Fidan intercambió impresiones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sobre la situación más reciente en ese país. Asimismo, habló con su homólogo de Omán, Badr Albusaidi, en el marco de los esfuerzos para resolver la crisis regional.