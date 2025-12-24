La incógnita sobre quién gobernará Honduras parece, finalmente, cerca de despejarse. Desde la elección presidencial, el 30 de noviembre, el país atravesó una seguidilla de pausas y fallas técnicas en el conteo de votos, además de controversias y denuncias cruzadas. Un escenario que se mantuvo hasta que este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un informe que habilita la proclamación de un ganador “con los datos que hasta este momento se tienen a disposición”.

Los últimos resultados oficiales conocidos otorgaban una ventaja de menos de un punto porcentual al candidato de derecha Nasry Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una diferencia mínima que mantiene abierto el enigma hasta último minuto.

Con el escrutinio en el 99,2%, Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40,29% de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,52%. Por su parte, Rixi Moncada, del partido gobernante Libre, se ubica en tercer lugar con el 19,18%.

Por ahora, el CNE no confirmó cuándo hará el anuncio oficial. Resta saber si la definición llegará mientras el país se prepara para la Nochebuena este miércoles, como anticipó el partido de Asfura, o si el proceso se estirará hasta la fecha límite del 30 de diciembre.

Denuncias dentro del Consejo Electoral

Ahora bien, lo que causó el retraso de más de tres semanas para anunciar al nuevo presidente de Honduras fueron las denuncias de irregularidades e inconsistencias en las actas, además de pausas y fallas técnicas en el conteo.

En la última semana, el CNE había anunciado la revisión de miles de actas. Ese proceso se llevó adelante a puertas cerradas y bajo un fuerte hermetismo, en medio de constantes cuestionamientos de candidatos y dirigentes políticos, incluidos miembros del gobierno y la propia presidenta en funciones, Xiomara Castro.

Finalmente, tras varios días de revisión, la resolución aprobada este martes desestimó varias impugnaciones, lo que allana el camino para la designación de un ganador. No obstante, la decisión del CNE no fue unánime. Solo dos de los tres consejeros votaron a favor. El tercero, Marlon Ochoa, representante de Libre, rechazó el informe y afirmó: “No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (...). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral”.

Según Ochoa, aún deben resolverse 288 impugnaciones, nulidades y reclamos pendientes. El funcionario presentó la noche del martes una denuncia ante el Ministerio Público, en Tegucigalpa, para que se investiguen presuntos delitos electorales. Aseguró además que entregó audios que, según afirmó, evidencian un fraude electoral orquestado por los partidos de centroderecha y de derecha. Subrayó que todavía existen actas sin escrutar, lo que, advirtió, invalida cualquier proclamación anticipada.

Además, Ochoa denunció injerencia del Gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral. El consejero agregó que el viernes pasado le fue negada una visa por EE.UU., en un hecho que vinculó con su rol dentro del organismo electoral.

Por otro lado, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cossette López, denunciaron este lunes que son víctimas de una “evidente persecución política” impulsada desde distintas instituciones para impedir la declaratoria oficial. Según afirmaron, el proceso electoral fue “altamente accidentado”, marcado por “obstáculos constantes y múltiples presiones indebidas”, así como por “coacción e intimidación” que “atentan” contra la independencia del ente electoral.