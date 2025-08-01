A pocas horas de que expirara el plazo para negociar acuerdos con Estados Unidos, y evitar así la imposición de aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se anotó un triunfo. Acordó con su homólogo Donald Trump una prórroga de 90 días en el tratado comercial vigente, plazo durante el cual continuarán las negociaciones con miras a firmar un nuevo acuerdo.
Sheinbaum explicó en una conferencia de prensa este jueves que esta pausa protege el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y garantiza que los productos que cumplan con dicho acuerdo seguirán exentos por otros tres meses de los aranceles del 25% que Trump anunció a principios de año.
Según la Secretaría de Economía de México, aproximadamente el 85% de las exportaciones del país cumplen con las reglas de origen establecidas en el T-MEC. Las que se encuentren fuera de ese marco quedan sujetas a los aranceles, así como las del sector automotriz y del acero. Los gravámenes contra estos últimos productos están relacionados con medidas tomadas previamente por Washington para presionar a México a que refuerce el control sobre el tráfico de fentanilo en sus fronteras.
De esta forma, el acuerdo alcanzado es el mismo que ambos gobiernos lograron en abril pasado, cuando Trump había amenazado con imponer aranceles pero se acordó postergarlos. Es decir, no habrá cambios en los aranceles respecto a los últimos tres meses.
Trump promete dialogar para “lograr un acuerdo”
Por su parte, el presidente de EE.UU. también detalló la medida en una publicación en su red social Truth Social: "Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto período anterior: México seguirá pagando un arancel del 25% por el fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre”.
"Estaremos dialogando con México durante los próximos 90 días para firmar un acuerdo comercial en ese plazo, o un poco más", añadió Trump. También indicó que habrá cooperación en la frontera respecto a todos los aspectos de seguridad, incluyendo drogas, distribución de drogas e inmigración irregular hacia Estados Unidos.
La prórroga obtenida por México llega justo antes del plazo que enfrentan otros países, como Canadá, India o Brasil, para evitar aranceles mayores que entrarán en vigor este 1 de agosto. Muchos de esos países aún no han alcanzado acuerdos y podrían enfrentar tasas que oscilan entre el 15% y el 50%.
Trump justificó su decisión, a solo un día de que venza el plazo para imponer gravámenes al resto de socios comerciales, debido a la compleja relación comercial y fronteriza entre Estados Unidos y México. "Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera", declaró.
“Sin concesiones”
Sheinbaum subrayó que México no hizo concesiones adicionales para alcanzar el acuerdo y destacó que el "respeto mutuo" fue clave para evitar nuevos aranceles. Además, calificó la llamada con Trump como “muy buena”.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien acompañó a Sheinbaum en la conferencia, coincidió. "Todo esto se logró sin que México hiciera ninguna concesión", reiteró, y calificó el resultado como "un gran logro". También señaló que el acuerdo “mantiene a México en una posición mucho mejor que la de otros países del mundo donde se han impuesto aranceles”.
