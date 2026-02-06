La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves el vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, centrado en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio.
“La Comisión presenta un nuevo paquete de sanciones, el vigésimo desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Este nuevo paquete cubre los ámbitos de la energía, los servicios financieros y el comercio”, señaló von der Leyen en un comunicado escrito.
La funcionaria europea explicó que las medidas incluyen “una prohibición total de los servicios marítimos” vinculados al petróleo crudo ruso, con el objetivo de reducir aún más los ingresos energéticos de Moscú.
“Incluimos en la lista a 43 buques adicionales como parte de la flota en la sombra, alcanzando un total de 640. También dificultamos que Rusia adquiera petroleros para esta flota y establecemos amplias prohibiciones a la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques de gas natural licuado y rompehielos, con el fin de afectar aún más a los proyectos de exportación de gas”, indicó.
Von der Leyen anunció además un segundo conjunto de medidas destinadas a restringir el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos, incluida la incorporación de 20 bancos regionales adicionales a la lista de sanciones.
Asimismo, afirmó que la Unión Europea (UE) adoptará medidas contra las criptomonedas, las empresas que comercian con ellas y las plataformas que facilitan este tipo de operaciones, con el objetivo de cerrar vías de elusión de las sanciones. “También estamos apuntando a varios bancos en terceros países implicados en facilitar el comercio ilegal de bienes sancionados, añadió.
La presidenta de la Comisión señaló que el bloque endurecerá también las restricciones a la exportación hacia Rusia con nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, entre ellos el caucho, los tractores y los servicios de ciberseguridad.
Además, se introducirán nuevas prohibiciones de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos que aún no estaban sujetos a sanciones.
“Imponemos nuevas restricciones a la exportación de artículos y tecnologías utilizadas en el esfuerzo bélico ruso, como materiales empleados en la producción de explosivos. Proponemos también una cuota sobre el amoníaco para limitar las importaciones existentes”, explicó.
Von der Leyen subrayó que la UE activará por primera vez el instrumento anticircunvención, prohibiendo la exportación de máquinas de control numérico por computadora y radios a jurisdicciones “donde exista un alto riesgo de que estos productos sean reexportados a Rusia”.
“Por último, proponemos reforzar las garantías legales para proteger a las empresas de la UE frente a violaciones de sus derechos de propiedad intelectual o expropiaciones injustas en Rusia derivadas de resoluciones judiciales abusivas relacionadas con las sanciones”, concluyó.
La presidenta de la Comisión instó a los Estados miembros a aprobar “rápidamente” el nuevo paquete para “enviar una señal contundente de cara al sombrío cuarto aniversario de esta guerra”.