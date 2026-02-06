La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves el vigésimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, centrado en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio.

“La Comisión presenta un nuevo paquete de sanciones, el vigésimo desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Este nuevo paquete cubre los ámbitos de la energía, los servicios financieros y el comercio”, señaló von der Leyen en un comunicado escrito.

La funcionaria europea explicó que las medidas incluyen “una prohibición total de los servicios marítimos” vinculados al petróleo crudo ruso, con el objetivo de reducir aún más los ingresos energéticos de Moscú.

“Incluimos en la lista a 43 buques adicionales como parte de la flota en la sombra, alcanzando un total de 640. También dificultamos que Rusia adquiera petroleros para esta flota y establecemos amplias prohibiciones a la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques de gas natural licuado y rompehielos, con el fin de afectar aún más a los proyectos de exportación de gas”, indicó.

Von der Leyen anunció además un segundo conjunto de medidas destinadas a restringir el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos, incluida la incorporación de 20 bancos regionales adicionales a la lista de sanciones.

Asimismo, afirmó que la Unión Europea (UE) adoptará medidas contra las criptomonedas, las empresas que comercian con ellas y las plataformas que facilitan este tipo de operaciones, con el objetivo de cerrar vías de elusión de las sanciones. “También estamos apuntando a varios bancos en terceros países implicados en facilitar el comercio ilegal de bienes sancionados, añadió.