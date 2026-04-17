Antalya, Türkiye - En esa madrugada en que Estados Unidos e Israel decidieron bombardear Irán, hace siete semanas, se dio rienda suelta a un nuevo fuego en el mundo, que empujó la diplomacia a un lado y la dejó relegada ante el estruendo de las bombas. Si bien había indicios de que esta guerra –a la que Teherán respondió con ataques de represalia– podría estallar, también estaba en curso un intento de negociación.

Algo que reiteró, una vez más, la volatilidad que marca el pulso del mundo, especialmente en Oriente Medio y la necesidad de crear estrategias de respuesta ante la incertidumbre. Y eso es justamente lo que Türkiye proyecta como país defensor del diálogo y que hace realidad en espacios como el Foro Diplomático de Antalya (ADF, por sus siglas en inglés), que empezó este viernes 17 de abril y se extenderá hasta el domingo, con la participación de más de 460 funcionarios de alto nivel y representantes de organizaciones internacionales, y cerca de 5.000 asistentes.

“Por muy profundas que sean las discrepancias, no debemos permitir que las palabras se conviertan en armas ni las negociaciones en conflictos sangrientos”, declaró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, en la ceremonia de apertura del evento. Además, en referencia a las tensiones entre EE.UU. e Israel con Irán, Erdogan afirmó que la oportunidad que ofrece un alto el fuego debe aprovecharse eficazmente para establecer una paz duradera.

En esa línea, recalcó la necesidad de un enfoque conciliador, advirtiendo que las partes deben permanecer “preparadas y vigilantes” ante cualquier intento de Israel de socavar el proceso de negociación. Y añadió que Ankara continúa impulsando una política exterior pacífica en todas las regiones, fortaleciendo sus alianzas existentes, y que sigue abierta a la cooperación con los países vecinos.

En su quinta edición, el ADF lleva por lema “Creando mapas para el mañana, gestionando las incertidumbres”, como una manera de responder ante las crecientes tensiones geopolíticas, los cambios en el equilibrio de poder, el aumento de las barreras comerciales y la presión sobre el multilateralismo. Todo esto bajo un objetivo claro: anticipar y abordar los riesgos emergentes para poder construir un futuro mejor.

“Estamos en un mundo turbulento, tanto a nivel regional como internacional. Y estos foros son importantes porque le dan una oportunidad a la diplomacia y la conversación, para definir un futuro sensible y bueno para todos”, señala el Dr. Mehmet Ozkan, profesor en la Universidad de Defensa Nacional de Türkiye, en diálogo con TRT Español.

Y destaca la relevancia de que este evento se realice en Antalya, “una ciudad muy importante, ubicada cerca de varios conflictos como los de Gaza, Siria, Irán e incluso Ucrania. Entonces, se volvió un lugar muy importante para discutir muchos temas para la diplomacia y el multilateralismo”.

Lo que refleja a su vez “el papel que Türkiye está jugando en términos de mediador. Afortunadamente, hoy Türkiye es un país que puede hablar con el norte, el sur, oeste, este, en todas partes. Es uno de los pocos países que está dialogando en todas partes: Rusia, Ucrania, Irán, Estados Unidos”.