NUEVA SIRIA
2 min de lectura
Trump dice haber tenido una “gran” conversación con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa
El presidente sirio afirmó que subrayó la importancia de unificar los esfuerzos internacionales para evitar el regreso de “grupos terroristas”, incluido Daesh.
Trump dice haber tenido una “gran” conversación con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa
Trump con el presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, en la Casa Blanca el 10 de noviembre de 2025. / Reuters
hace 5 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber mantenido una conversación “excelente” con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, en referencia a una llamada telefónica entre ambos líderes.

“Tuve una gran conversación con el muy respetado presidente de Siria”, declaró Trump a la prensa el martes, antes de viajar a Iowa. Según explicó, los asuntos relacionados con Siria y la región “están funcionando muy, muy bien”, y añadió: “Estamos muy contentos con ello”.

Por su parte, el presidente sirio señaló que durante la llamada subrayó la importancia de unificar los esfuerzos internacionales para evitar el regreso de “grupos terroristas”, incluido Daesh.

El contacto entre ambos mandatarios se produce en un momento en que Washington intensifica su diplomacia itinerante para impulsar la paz en Siria y promover la integración del grupo terrorista YPG. La llamada tuvo lugar después de que el alto el fuego entre el Gobierno sirio y el YPG fuera prorrogado por otros 15 días.

RECOMENDADOS

El YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK y, hasta ahora, no ha cumplido el acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 2025 con Damasco para su integración en las instituciones estatales, un pacto que reafirma la unidad territorial del país y rechaza cualquier intento de división.

Desde entonces, Siria ha emitido un decreto especial que garantiza los derechos culturales, lingüísticos y civiles de los kurdos sirios.

La semana pasada, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró haber hablado directamente con Al-Sharaa y expresó una “gran confianza” en su liderazgo. El mandatario estadounidense elogió a la nueva dirigencia siria, afirmando que está logrando avances rápidos tras la salida del expresidente Bashar al Assad, y confirmó que Washington ha levantado las sanciones para facilitar la recuperación del país.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Trump destaca diálogos “muy buenos” con Zelenskyy ante reunión de Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes
Erdogan dice a Pezeshkian que Türkiye rechaza cualquier intervención extranjera en Irán
El cruce de Rafah reabrirá en medio de grave crisis humanitaria en Gaza, anuncia comité palestino
Trump lanza Junta de Paz para Gaza y aborda acuerdo sobre Groenlandia: claves de su paso por Davos
“Primer paso en cooperación de defensa”: Türkiye y Colombia sellan acuerdo en el sector de defensa
Cinco políticas con las que Trump ha reconfigurado EE.UU. en el primer año de su segundo mandato
Por Sadiq S Bhat
Israel aprueba permiso de armas para colonos ilegales en 18 asentamientos más de Cisjordania ocupada
Türkiye y otros siete países aceptan la invitación de Trump a la Junta de la Paz
Trump habla de recuperación en Venezuela, insiste en Groenlandia y carga contra Canadá y Europa
Israel desafía a la ONU al demoler edificios de UNRWA en Jerusalén Este ocupada y desata indignación
El ministro turco Fidan asistirá a la firma de la carta fundacional de la “Junta de Paz” para Gaza
La “Junta de Paz” de Trump domina la agenda y eclipsa la crisis humanitaria que se agrava en Gaza
“Ya lo sabrán”: la ambición de Trump sobre Groenlandia sacude el Foro Económico de Davos 2026
Venezuela obtiene 300 millones de dólares por primera venta de petróleo, entre presiones de EE.UU.
Erdogan a Trump: Türkiye “sigue de cerca” desarrollos en Siria y se coordina con EE.UU. en Gaza