El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber mantenido una conversación “excelente” con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, en referencia a una llamada telefónica entre ambos líderes.

“Tuve una gran conversación con el muy respetado presidente de Siria”, declaró Trump a la prensa el martes, antes de viajar a Iowa. Según explicó, los asuntos relacionados con Siria y la región “están funcionando muy, muy bien”, y añadió: “Estamos muy contentos con ello”.

Por su parte, el presidente sirio señaló que durante la llamada subrayó la importancia de unificar los esfuerzos internacionales para evitar el regreso de “grupos terroristas”, incluido Daesh.

El contacto entre ambos mandatarios se produce en un momento en que Washington intensifica su diplomacia itinerante para impulsar la paz en Siria y promover la integración del grupo terrorista YPG. La llamada tuvo lugar después de que el alto el fuego entre el Gobierno sirio y el YPG fuera prorrogado por otros 15 días.