El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber mantenido una conversación “excelente” con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, en referencia a una llamada telefónica entre ambos líderes.
“Tuve una gran conversación con el muy respetado presidente de Siria”, declaró Trump a la prensa el martes, antes de viajar a Iowa. Según explicó, los asuntos relacionados con Siria y la región “están funcionando muy, muy bien”, y añadió: “Estamos muy contentos con ello”.
Por su parte, el presidente sirio señaló que durante la llamada subrayó la importancia de unificar los esfuerzos internacionales para evitar el regreso de “grupos terroristas”, incluido Daesh.
El contacto entre ambos mandatarios se produce en un momento en que Washington intensifica su diplomacia itinerante para impulsar la paz en Siria y promover la integración del grupo terrorista YPG. La llamada tuvo lugar después de que el alto el fuego entre el Gobierno sirio y el YPG fuera prorrogado por otros 15 días.
El YPG es la rama siria del grupo terrorista PKK y, hasta ahora, no ha cumplido el acuerdo alcanzado el 10 de marzo de 2025 con Damasco para su integración en las instituciones estatales, un pacto que reafirma la unidad territorial del país y rechaza cualquier intento de división.
Desde entonces, Siria ha emitido un decreto especial que garantiza los derechos culturales, lingüísticos y civiles de los kurdos sirios.
La semana pasada, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró haber hablado directamente con Al-Sharaa y expresó una “gran confianza” en su liderazgo. El mandatario estadounidense elogió a la nueva dirigencia siria, afirmando que está logrando avances rápidos tras la salida del expresidente Bashar al Assad, y confirmó que Washington ha levantado las sanciones para facilitar la recuperación del país.