Simpatizantes violentos del grupo terrorista YPG/PKK protagonizaron disturbios en importantes ciudades europeas la semana pasada, subrayando cómo la amenaza de esta organización ilegal va mucho más allá de sus últimos focos de influencia en Siria.

Desde Berlín y Dortmund hasta Bruselas, París, Zúrich y Ginebra, la policía debió tomar medidas severa para frenar la ola de violencia vinculada a simpatizantes de YPG/PKK, organización designada como terrorista por Türkiye, la Unión Europea y Estados Unidos.

Estos hechos en toda Europa coincidieron con la violencia desatada por terroristas del YPG en el norte de Siria, donde atacaron a civiles y a fuerzas gubernamentales en una violación flagrante a un alto el fuego.

En las ciudades europeas, el impacto no residió únicamente en los actos violentos como tal, sino también en su irrupción repentina en la vida cotidiana.

Entre quienes fueron atacados por simpatizantes y partidarios terroristas están empresarios sirios y ciudadanos de la diáspora turca. Varias personas resultaron heridas durante la violencia en las calles, mientras los simpatizantes del YPG/PKK bloqueaban el transporte, dañaban propiedades y atacaban tanto a policías como a civiles.

Lo que se está desarrollando, sostienen los analistas, no es únicamente un quiebre puntual del orden público, sino la culminación de años de vacilación política, ambigüedad legal y tolerancia mal dirigida.

El problema de tolerancia de Europa

Si la violencia en sí resultó alarmante, lo que más preocupa a los analistas es el entorno que permitió que se desarrollara.

En el centro de ese entorno se encuentra la tolerancia de larga data que Europa ha tenido hacia los símbolos del PKK en espacios públicos, señala Zafer Mese, analista de políticas del centro de estudios SETA, quien está radicado en Berlín.

“Esto no se trata de expresión política”, explica Mese a TRT World. “Estamos hablando de la exhibición pública de símbolos pertenecientes a una organización que la Unión Europea y muchos Estados miembros designan oficialmente como organización terrorista”, destaca.

“En los mismos países, los símbolos de otras organizaciones terroristas están sujetos a tolerancia cero", afirma. "Cuando los símbolos del PKK se tratan como un ‘área gris’, se socava la coherencia del Estado de derecho”.

Por su parte, las autoridades europeas han defendido con frecuencia su enfoque como uno de moderación, interviniendo solo una vez que estalla la violencia. Sin embargo, este planteamiento, sostiene Mese, ha terminado por generar un doble estándar peligroso.

Esta inconsistencia, añade, debilita la disuasión.

“Tolerar símbolos terroristas hasta que comienza la violencia envía un mensaje: los límites pueden ponerse a prueba, las consecuencias serán retrasadas”, advierte Mese.

“Eso mantiene a las fuerzas de seguridad permanentemente reactivas y al orden público permanentemente en riesgo”.

Permitir esos símbolos, continúa Mese, no solo plantea una contradicción legal, sino que también introduce un riesgo concreto para la seguridad.

“Una bandera no es un objeto neutral. Sobre el terreno, une a las multitudes, impone disciplina organizativa y legitima la escalada. No es coincidencia que los espacios donde los símbolos del PKK se exhibían libremente rápidamente se asociaran con lanzamiento de piedras, fuegos artificiales e incluso apuñalamientos”, indica.

Un punto ciego generacional

Por su parte, Klaus Jurgens, analista político radicado en Londres, sostiene que la crisis refleja no solo un fracaso de política pública, sino uno generacional.

“Lo que estamos presenciando ahora no es sorprendente”, afirma Jurgens a TRT World. “Lo que es sorprendente es que las autoridades europeas finalmente parecen comprender el riesgo que representan elementos criminales y con inclinaciones terroristas actuando en su propio territorio”, completa.

Jurgens rastrea este enfoque permisivo de Europa hasta la era posterior a la Guerra Fría, cuando el idealismo democrático moldeó los instintos políticos.

Esos valores, argumenta Jurgens, llevaron a muchos europeos a ver casi todos los movimientos extranjeros a través del lente de la liberación.

“Lo que no logramos comprender fue que el PKK nunca debería haber sido incluido en esa categoría”, señala. “Actuamos como si fuera una asociación pacífica para tomar el té”.