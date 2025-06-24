Los aliados de la OTAN deben levantar incondicionalmente todas las restricciones comerciales en materia de defensa, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, antes de partir hacia la cumbre de seguridad de la alianza que se realizará en La Haya.

El mandatario también anunció la candidatura de Türkiye para acoger la cumbre de la OTAN de 2026, destacando el compromiso de Ankara para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Además reveló que ya hay planes para nuevos esfuerzos diplomáticos tras la reunión de Moscú y Kiev en Estambul.

Por otra parte, Erdogan celebró el reciente alto el fuego entre Irán e Israel, pero pidió a las potencias globales que actúen con rapidez para reducir las tensiones persistentes. “La región no puede soportar el peso de una guerra entre Israel e Irán”, advirtió, instando a todas las partes a dar una oportunidad real a la diplomacia.

“Las acciones temerarias de Israel, que comenzaron con Palestina y se han extendido a Líbano, Siria, Yemen y finalmente Irán, son completamente inaceptables”, declaró.

Asimismo, subrayó que Türkiye mantendrá con firmeza su postura de principios, basada en el respeto al derecho internacional y en la prioridad de la vía diplomática.

Erdogan también condenó la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, y exigió un alto el fuego permanente en el enclave palestino, así como la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria.

“Debe establecerse un alto el fuego permanente en Gaza lo antes posible, deben cesar los ataques israelíes y debe abrirse el camino para que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones”, afirmó.

En un intento por fortalecer los canales diplomáticos, Erdogan tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN, según informaron las autoridades turcas.