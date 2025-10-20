El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, comenzará esta semana una gira de tres días por la región del Golfo, con visitas a Kuwait, y Qatar y Omán del 21 y al 23 octubre, anunció este lunes la Presidencia turca.

Según el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, estos viajes —que se realizan por invitación de los líderes de esos tres países—, se centrarán en el fortalecimiento de la cooperación política, económica y de defensa, así como en la coordinación de posturas sobre asuntos regionales e internacionales clave.

Se espera que Erdogan firme una serie de acuerdos bilaterales destinados a ampliar las asociaciones en comercio, inversión y energía, indicó Duran en un comunicado publicado en la red social X.