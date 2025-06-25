Tras el anuncio del alto el fuego entre Israel e Irán, se han intensificados los llamados para terminar con el asedio que sufre Gaza. Líderes internacionales, la oposición israelí y los familiares de los rehenes han instado al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a poner fin a su brutal ofensiva en el enclave palestino.

“Y ahora Gaza. Es hora de terminar también allí. Traigan de vuelta a los rehenes, terminen la guerra”, escribió el líder opositor Yair Lapid, del partido de centroderecha Yesh Atid, en la red social X este martes.

En una línea similar, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, el principal grupo que representa a los familiares de los rehenes, también instó a Netanyahu a buscar un alto el fuego en Gaza.

“Hacemos un llamado al gobierno para que entable negociaciones urgentes que devuelvan a casa a todos los rehenes y pongan fin a la guerra. Quienes pueden lograr un alto el fuego con Irán también pueden terminar la guerra en Gaza”, indicó el grupo en un comunicado.

De los 251 rehenes tomados en octubre de 2023, 49 aún permanecen en Gaza, incluidos 27 que murieron, según las fuerzas israelíes.

El primer ministro de Qatar afirmó que su país está trabajando para reanudar las conversaciones de alto el fuego.

“Seguimos con nuestros esfuerzos y, si Dios quiere, intentaremos encontrar una oportunidad en los próximos dos días para mantener negociaciones indirectas entre las dos partes”, dijo el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Por su parte, el presidente israelí Isaac Herzog sugirió que la tregua con Irán era “una gran oportunidad” para fomentar la unidad nacional tras el profundamente divisivo conflicto en Gaza, aunque no pidió el fin de las operaciones militares en el enclave.

“Creo que este puede ser un momento de buena voluntad y acuerdo nacional sobre muchos temas dolorosos”, declaró Herzog a la prensa desde el sur de Israel, en el lugar donde impactaron misiles iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que una tregua entre Israel e Irán entró en vigor este martes luego de 12 días de conflicto. Durante esas casi dos semanas, Tel Aviv y Washington bombardearon instalaciones nucleares iraníes, lo que provocó represalias de Teherán con ataques contra Israel y una base estadounidense en Qatar.