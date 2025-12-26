El Ministerio de Defensa de Türkiye reafirmó este jueves que la seguridad del espacio aéreo del país se mantiene bajo control, mientras continúa la investigación sobre los drones que se estrellaron recientemente en las provincias de Kocaeli y Balikesir. Además, abordó la situación de seguridad regional y afirmó que la cooperación militar entre Grecia, la administración grecochipriota e Israel no supone una amenaza militar para Türkiye.

En el comunicado, el ministerio indicó que se están examinando los restos de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) que cayeron en Türkiye y que los resultados se darán a conocer cuando concluyan los estudios técnicos.

En paralelo, el contralmirante Zeki Akturk, portavoz del Ministerio de Defensa, se refirió este jueves al UAV que fue derribado el 15 de diciembre cuando se aproximaba al espacio aéreo turco sobre el mar Negro. Explicó que sus restos aún no han podido ser recuperados “porque quedaron dispersos en un área muy amplia y en piezas muy pequeñas”. Sus declaraciones se realizaron durante una conferencia en la empresa de defensa turca ASELSAN, en el marco de su 50° aniversario.

Akturk destacó que Türkiye monitorea el espacio aéreo de forma continua. “El control de nuestro espacio aéreo está garantizado las 24 horas, los siete días de la semana, mediante una arquitectura multinivel que incluye radares, sensores electroópticos, elementos terrestres, marítimos y aéreos, así como la estructura integrada de la OTAN, y no existe ninguna debilidad en este aspecto”, remarcó a los periodistas.

El portavoz explicó que los drones pequeños, que vuelan a baja altitud y son difíciles de detectar por radar, representan una “amenaza de nueva generación” para todos los países, y que los incidentes reflejan el aumento en el uso de estos aparatos en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia más que una falla en la defensa aérea. Türkiye, dijo, está tomando medidas, incluidos proyectos nacionales e integraciones con aliados, para responder a estas amenazas.

“En este contexto, los incidentes mencionados reflejan el aumento en el uso de UAV debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, y no una debilidad en la defensa aérea. Türkiye está adoptando medidas adicionales contra los UAV, incluidos proyectos nacionales e integraciones con aliados”, afirmó. Asimismo, destacó que Türkiye mejora de forma constante sus capacidades de defensa aérea y mantiene su compromiso de garantizar la seguridad de su espacio aéreo.

Acuerdo entre Grecia, Israel y la administración grecochipriota