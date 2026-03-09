Colombia vivió este domingo su primera cita electoral del año con las votaciones legislativas para renovar los 286 escaños del Congreso, y con tres consultas interpartidistas que definieron parte de los candidatos presidenciales que medirán fuerzas el próximo 31 de mayo. Con una votación que superó el 50% de la participación –aproximadamente 21 millones de los 41,2 millones de colombianos convocados–, estas elecciones suelen considerarse una especie de preámbulo sobre el escenario político que se consolidará de cara a los comicios que buscan determinar al sucesor del hoy presidente Gustavo Petro.

La senadora Paloma Valencia –del partido Centro Democrático y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien ha hecho campaña– fue la ganadora de la derecha al imponerse con 3,2 millones de votos, equivalentes al 45,7%, en la Gran Consulta por Colombia, en la que participaron otros ocho candidatos. El Centro Democrático ha sido la principal figura de oposición al Gobierno del presidente Petro y a la coalición con la que ganó en 2022, el Pacto Histórico, de izquierda. Por lo que este resultado podría anticipar una marcada polarización en la carrera presidencial y en el posterior mandato de quien resulte elegido.

Ahora bien, no debe perderse de vista que los dos candidatos con mayor intención de voto a la Presidencia en mayo, según las últimas encuestas, no participaron en las consultas interpartidistas y van directo a la boleta electoral. Se trata del senador Iván Cepeda, representante por el Pacto Histórico y quien ha prometido continuidad al proyecto de Petro, ocupando el primer lugar de los sondeos. Le sigue Abelardo de la Espriella, abogado con una marcada línea dura de derecha que se lanzó con el Movimiento de Salvación Nacional. Una encuesta de febrero realizada por Guarumo-Ecoanalítica, y citada por la agencia de noticias Anadolu, mostró que Cepeda acumula un 31,7%, y De la Espriella un 22,6%.

Así las cosas, las consultas interpartidistas de centro e izquierda registraron una participación significativamente menor a la de la derecha. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ganó la Consulta por las Soluciones (de centro) con aproximadamente el 8,15% del total de votos de las primarias, mientras que el veterano político Roy Barreras se aseguró la candidatura del Frente por la Vida (izquierda) con el 3,62%.