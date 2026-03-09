Colombia vivió este domingo su primera cita electoral del año con las votaciones legislativas para renovar los 286 escaños del Congreso, y con tres consultas interpartidistas que definieron parte de los candidatos presidenciales que medirán fuerzas el próximo 31 de mayo. Con una votación que superó el 50% de la participación –aproximadamente 21 millones de los 41,2 millones de colombianos convocados–, estas elecciones suelen considerarse una especie de preámbulo sobre el escenario político que se consolidará de cara a los comicios que buscan determinar al sucesor del hoy presidente Gustavo Petro.
La senadora Paloma Valencia –del partido Centro Democrático y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien ha hecho campaña– fue la ganadora de la derecha al imponerse con 3,2 millones de votos, equivalentes al 45,7%, en la Gran Consulta por Colombia, en la que participaron otros ocho candidatos. El Centro Democrático ha sido la principal figura de oposición al Gobierno del presidente Petro y a la coalición con la que ganó en 2022, el Pacto Histórico, de izquierda. Por lo que este resultado podría anticipar una marcada polarización en la carrera presidencial y en el posterior mandato de quien resulte elegido.
Ahora bien, no debe perderse de vista que los dos candidatos con mayor intención de voto a la Presidencia en mayo, según las últimas encuestas, no participaron en las consultas interpartidistas y van directo a la boleta electoral. Se trata del senador Iván Cepeda, representante por el Pacto Histórico y quien ha prometido continuidad al proyecto de Petro, ocupando el primer lugar de los sondeos. Le sigue Abelardo de la Espriella, abogado con una marcada línea dura de derecha que se lanzó con el Movimiento de Salvación Nacional. Una encuesta de febrero realizada por Guarumo-Ecoanalítica, y citada por la agencia de noticias Anadolu, mostró que Cepeda acumula un 31,7%, y De la Espriella un 22,6%.
Así las cosas, las consultas interpartidistas de centro e izquierda registraron una participación significativamente menor a la de la derecha. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ganó la Consulta por las Soluciones (de centro) con aproximadamente el 8,15% del total de votos de las primarias, mientras que el veterano político Roy Barreras se aseguró la candidatura del Frente por la Vida (izquierda) con el 3,62%.
El Pacto Histórico y el Centro Demócratico, los grandes ganadores de las legislativas
En cuanto a los resultados del Congreso, la división entre izquierda y derecha se hizo evidente, aunque la primera logró ganar un poco más de ventaja. Lo que sí tendrá seguro el próximo presidente de Colombia es la herencia de un Poder Legislativo profundamente fragmentado.
El Pacto Histórico, en representación de la izquierda, logró la mayor votación en el Senado con el 22,7% y tendrá unos 25 escaños, conformando el bloque más grande. Le sigue el Centro Democrático, con el 15,6% de los votos, asegurando 17 puestos, según el preconteo.
“Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones", aseguró el candidato Cepeda, al comentar el salto del Pacto Histórico, de 20 a 25 senadores. De su lado, De la Espriella lamentó que la izquierda se quedara con "la bancada más grande del Congreso". "Eso es muy grave", apuntó en un video.
Por su parte, al ubicarse como segunda fuerza en el Senado, el Centro Democrático mejora su representación al pasar de 13 a 17 senadores. Sin embargo, los votos no le alcanzaron para elegir a su fundador y líder, el expresidente Uribe, que ocupaba el renglón 25 de su lista cerrada. Este es un mecanismo en el que los partidos deciden que sus electores sólo puedan votar por el colectivo y no por un candidato en específico, y de acuerdo a las curules ganadas se asignan los escaños en el orden de la lista. Con esta maniobra, Uribe pretendía atraer apoyo para todo el partido en lugar de asegurar su propio regreso.
El resto del Congreso está dividido entre los partidos tradicionales, incluyendo los partidos Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, y movimientos más recientes como Alianza por Colombia y Salvación Nacional. Esta fragmentación llevará a que ningún partido tenga mayoría absoluta, obligando al próximo presidente a un ciclo de negociaciones para aprobar reformas significativas.
En cuanto a la Cámara de Representantes, el panorama es incierto ya que el sistema de conteo es más complejo porque la votación se realiza por circunscripciones territoriales, a diferencia del Senado que se contabiliza en una sola votación a nivel nacional.
Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores de la jornada en la Cámara Baja, según los primeros resultados divulgados por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.