En 2012, cuando dejó a sus espaldas Siria, su país natal, con una guerra a cuestas, Ibrahim Maslamani podría haberse desmoronado y maldecido al destino. Podría haber pensado, mientras buscaba asilo en Türkiye, que la vida, aún con menos de 30 años, ya no tenía más sentido. Pero nada de eso sucedió.

En la dificultad, Maslamani encontró fuerzas para iniciar el proyecto de su vida: crear una fundación que dio origen una orquesta que combina música árabe y turca, con más de 100 integrantes. La única en su estilo y de tal magnitud en la historia. Una agrupación que capacita niños, que gira por la región y que estrenó su primer álbum.

Maslamani ya conocía Türkiye. La había visitado dos años antes, para el Festival Internacional del Pistacho de Gaziantep. Allí representó a Siria con su banda musical Nawa, que había fundado en su país en 2009, dos años antes del estallido de la guerra.

“Vengo de una familia que ama la música”, recuerda a TRT Español Maslamani, un experto en música tradicional siria, en particular los estilos Muwashahat y Qudud de Alepo.

“Mi padre y mi tío eran cantantes. Y mi hermano también tiene una voz preciosa. Desde niño, estuve relacionado con el mundo de la música. Luego me convertí en percusionista, conservando cientos de obras musicales del patrimonio sirio”.

Para Ibrahim, el tiempo, aun en condiciones difíciles, es oro. En Türkiye –hoy tiene nacionalidad siria y turca– se graduó en dirección cinematográfica en la Universidad de Gaziantep. Luego, realizó un máster en el Instituto de Migración de la universidad.

“Mi decisión fue clara”, evoca, “perseguir en Türkiye conocimientos académicos y profesionales y continuar lo que había empezado en Siria. Esto me condujo a logros posteriores a nivel profesional, artístico y técnico”.

Entre 2012 y 2015, Ibrahim observó que las iniciativas de ayuda para los refugiados sirios se enfocaban principalmente en el socorro y el asilo como consecuencias de la guerra. Pero percibía una falta de atención por la cultura que, con el impacto del exilio y la escalada bélica, había caído también en desgracia como tantos hogares en ruinas.

“En aquel momento, me di cuenta de que había millones de iniciativas para apoyar a las tiendas de campaña y a los refugiados y prestar asistencia a los desplazados”, recuerda, “pero el aspecto cultural estaba completamente desatendido. A la luz de esta realidad, y con el creciente número de sirios en Türkiye, sentí que esta gran presencia merecía ser atendida culturalmente, para preservar la identidad y ofrecer una oportunidad de influencia e interacción mutuas. Era necesario trabajar en la construcción de puentes culturales entre los sirios y los turcos”.

El aliento que une culturas

En 2016, en colaboración con un grupo de intelectuales y artistas sirios y turcos de Gaziantep, Ibrahim fundó Nefes, que en turco significa "aliento" o "respiración", una fundación con el lema “Dos lenguas, un aliento”. La fundación dio luz a una Academia de Música y Arte, que forma a miles de niños y jóvenes de todas las nacionalidades. Y la academia dio luz, a su vez, a una orquesta multicultural de músicos sirios y turcos, que se reúnen cada semana para intercambiar, ensayar y participar en eventos. El propósito: tender puentes culturales, pero sobre todo preservar el legado musical de su patria.

“Elegimos ese nombre porque encierra un gran simbolismo”, narra Ibrahim. “Para mí, Nefes representa la identidad, la impresión y el carácter que expresa una sociedad. Nefes (respirar) es lo que hace que una persona esté viva. Mientras hay aliento, hay vida y esperanza. La humanidad sólo necesita un aliento para sentirnos unos a otros, y producir obras que den a la sociedad la capacidad de tomar aliento de nuevo”.

La orquesta ya grabó su primer álbum, Espacios orientales, una fusión única de piezas inspiradas en la herencia árabe, turca y otomana, con toques de música occidental contemporánea. “El álbum refleja cómo el arte puede ser un espacio compartido que expresa simultáneamente diversidad y convergencia”, cuenta Ibrahim, y va por más.

El derecho de los niños al arte

Una de las metas de Nefes es capacitar a las comunidades para ayudarlos a acuñar sus propias herramientas artísticas y culturales. Y así, lograr una expresión creativa de ellos mismos y de su legado cultural.