México vivió este domingo una jornada electoral sin precedentes: sus primeras elecciones judiciales por voto directo, un hecho inédito a nivel mundial, que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró como un “éxito”. Sin embargo, este hito estuvo marcado por una baja participación, que apenas alcanzó el 13%, así como por la gran cantidad de cargos en disputa y la extensa lista de candidatos en las boletas, factores que harán que los resultados tarden varios días en conocerse.
Al calificar los comicios como “todo un éxito”, Sheinbaum sostuvo que esta elección representa una “forma de terminar con la corrupción e impunidad del sistema judicial”. También señaló que el Poder Judicial saliente fue “responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada” y de “proteger a delincuentes de cuello blanco”.
Esta elección judicial se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado, e impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta transformación, México se convirtió en el primer país del mundo en permitir que ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados sean designados por voto popular. Algunos países, como Bolivia, ya tenían votaciones populares para elegir a algunos de sus jueces, pero no en su totalidad.
La participación en la jornada
Aunque para la jornada electoral estaban convocados casi 100 millones de ciudadanos, la participación se estimó apenas entre el 12,5% y 13,3%, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto representa casi una quinta parte del total de votantes que participaron en la elección presidencial del año pasado, en la que ganó la propia Sheinbaum.
Sin embargo, cabe aclarar que la participación no afecta la validez de los resultados, ya que la elección judicial no requería un porcentaje mínimo de participación-
Al igual que Sheinbaum, el INE destacó que las votaciones discurrieron "de manera ordenada" y sin incidentes significativos.
Los cargos en juego: ¿qué se votaba?
Durante la jornada se eligieron aproximadamente 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia.
Estaban en juego 881 cargos del Poder Judicial federal, entre ellos todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reducirá a nueve tras las elecciones, una modificación contemplada en la reforma aprobada el año pasado.
Entre los cargos que se votaron también figuraban dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados, entre otros.
La elección determina la mitad de los cargos: el resto serán elegidos en una nueva votación en 2027.
Confusión y desconocimiento de candidatos
Además de la considerable abstención, la votación estuvo marcada por cierta confusión, tanto por la gran cantidad de candidatos en las boletas como por el desconocimiento sobre quiénes eran. Cada votante recibió seis boletas para elegir a jueces federales, más las que correspondían a cada estado, si es que participaba en los Procesos Electorales Locales Extraordinarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, además, se entregaron tres boletas adicionales para cargos locales.
En la capital mexicana, Remedios Torres, una votante de 30 años, señaló a la agencia de noticias EFE que acudió a votar "por responsabilidad", pese a considerar que era una “pérdida de tiempo”. La ciudadana criticó la compleja votación ya que había "demasiados nombres" en las boletas.
"No conoces a los candidatos, salvo los que hacían videos en TikTok", declaró por su parte a la agencia AFP Leslie Moreno, abogada de 30 años, tras sufragar.
Justamente, una de las claves de estas elecciones fue que los aspirantes debían financiar sus propias campañas, y ninguno podría estar ligado a partidos políticos, ni estos podían promocionarlos. Además, estaba prohibido el financiamiento privado y solo se les permitió imprimir volantes y realizar pequeñas concentraciones. Así, la promoción a través de las redes sociales, permitida por el INE, se convirtió en una de las principales herramientas al alcance de los candidatos para darse a conocer.
De manera que algunos votantes conocieron a los candidatos por las redes sociales y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple "intuición", según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara.
La figura de López Obrador en las elecciones judiciales
En medio de los comicios, el expresidente López Obrador reapareció públicamente este domingo para votar, tras ocho meses alejado de la vida política. "Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar", declaró a periodistas tras sufragar en el sureño estado de Chiapas.
El exmandatario de 71 años, que entregó la presidencia en octubre del año pasado y desde entonces cumplió estrictamente con su promesa de alejarse de la política, aprovechó la ocasión para expresar su apoyo a Sheinbaum y elogiar su gestión.
López Obrador, quien gobernó de 2018 a 2024, fue el principal impulsor de las elecciones judiciales. En sus últimos meses de gobierno promovió y defensió la reforma judicial que terminó aprobándose tras un proceso legislativo complejo, marcado por polémicas y debates intensos en la Cámara de Diputados y el Senado. Su sucesora, Claudia Sheinbaum —con una popularidad superior al 70%— ha respaldado con firmeza esta transformación, al asegurar que el voto ciudadano ayudará a reducir los actuales niveles de impunidad.
Inquietudes de la oposición
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre la oposición y algunos analistas por sus posibles efectos sobre la independencia del Poder Judicial. En este contexto, cientos de mexicanos marcharon por el céntrico Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, este domingo para manifestarse en contra de los comicios.
Asimismo, expertos citados por AFP advierten que la elección popular podría ser un método de selección más vulnerable a la infiltración del actores ilegales, como el crimen organizado, en comparación con otros esquemas como la carrera judicial que existía previamente.
Ahora, tras las elecciones, aún falta saber cómo quedará compuesto el Poder Judicial. Se espera que el INE anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte. Para conocer al resto de los elegidos, sin embargo, habrá que esperar más tiempo, debido a la gran cantidad de candidaturas.