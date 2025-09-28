Una vez más, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu subió al estrado de la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, recurriendo al mismo lenguaje plagado de mentiras, manipulaciones, negaciones y abusos.
Esta vez, sin embargo, la sala de la ONU estaba casi vacía, con solo un puñado de delegaciones y algunos de los propios “invitados” de Netanyahu, que intentaban en vano ahogar las protestas con aplausos y vítores exagerados.
Pero la expresión en el rostro de Netanyahu lo decía todo. Aparecía visiblemente exhausto, haciendo pausas, mirando alrededor con desconcierto, antes de continuar con su discurso.
Las declaraciones de Netanyahu combinaron afirmaciones grandilocuentes sobre los triunfos militares de Israel con amplias negaciones de las atrocidades en Gaza, enmarcadas bajo la bandera de la “autodefensa”.
Arremetió contra los líderes occidentales que recientemente han reconocido a Palestina y, en un momento dado, declaró que su objetivo era “hacer grande a Irán de nuevo”. Pero al contrastar sus palabras con la evidencia, gran parte de lo que presentó se desmorona.
Sobre Gaza
Comenzando por Gaza. Netanyahu insistió en que “Israel ha permitido la entrada en Gaza de más de dos millones de toneladas de alimentos y ayuda… casi 3.000 calorías por persona al día”. Esta afirmación sin pruebas buscaba contrarrestar los crecientes informes de hambruna. Pero la realidad es la contraria.
La Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria confirmó en agosto de 2025 la existencia de hambruna en Gaza, estimando que la disponibilidad de alimentos promedia apenas 1.400 calorías por persona al día, muy por debajo del nivel mínimo de supervivencia.
Además, informes del Programa Mundial de Alimentos y de otras agencias de la ONU describen convoyes de ayuda bloqueados en los cruces y un acceso humanitario deliberadamente restringido. Lejos de la generosidad, lo que Israel impuso fue una política deliberada de hambre.
Netanyahu intentó desviar la responsabilidad afirmando que Hamás había saqueado “el 855 de los camiones de ayuda”, citando a las Naciones Unidas.
Sin embargo, según fuentes confiables, la ONU nunca ha hecho tal afirmación. “Usuarios proisraelíes en internet sostienen que la ONU declaró que Hamás saqueó el 87% de la ayuda humanitaria que entra en Gaza. No, la ONU no dijo eso”, reportó France24 el 28 de agosto.
Netanyahu también intentó justificar el asombroso número de víctimas civiles de la ofensiva, afirmando que “la proporción de bajas civiles frente a combatientes es inferior a 2:1”, lo que describió como “extraordinariamente bajo”.
Pero datos de inteligencia israelí obtenidos por los medios The Guardian, +972 Magazine y Local Call cuentan otra historia: para mayo de 2025, el 83 por ciento de los muertos en Gaza eran civiles —aproximadamente cinco civiles por cada combatiente.
El monitoreo de la ONU confirma la misma tendencia. En una ofensiva que ha matado a más de 200.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, las estadísticas de Netanyahu no solo eran engañosas; estaban diseñadas para ocultar la verdad.
Otra línea repetida a lo largo de su discurso fue que “Hamás usa a los civiles como escudos humanos”. Esta justificación gastada se ha invocado en prácticamente cada ofensiva israelí contra Gaza.
Pero investigaciones de la ONU y de organizaciones de derechos humanos no han encontrado pruebas de que los combatientes palestinos usen a los civiles de manera sistemática como escudos.
Lo que sí se ha documentado una y otra vez es el bombardeo indiscriminado de viviendas, escuelas, campamentos de refugiados y hospitales por parte de Israel. La narrativa del escudo humano es menos una descripción de la realidad del campo de batalla que un escudo retórico contra las acusaciones de genocidio.
‘Victoria’ contra Irán
Luego estuvo Irán. Una de las afirmaciones más dramáticas de Netanyahu fue que pilotos israelíes y estadounidenses habían “eliminado una amenaza existencial” al atacar las instalaciones nucleares iraníes e incluso habían tomado “el control de los cielos sobre Teherán” durante la guerra de 12 días el pasado junio.
El cuadro que pintó fue el de una victoria decisiva que eliminó el “peligro” del programa nuclear iraní.
En realidad, los ataques ni destruyeron el programa nuclear de Irán ni aseguraron la supremacía israelí, según inspectores internacionales y analistas que han confirmado que desde entonces Irán ha intensificado su trabajo en instalaciones subterráneas reforzadas.
Cabe señalar que el ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes habría sido imposible sin la participación directa de Estados Unidos.
Con bombas perforantes B-2, Washington atacó las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán el 22 de junio. Incluso entonces, según el diario The New York Times, “probablemente las bombas no alcanzaron la cámara donde se encuentran las centrifugadoras críticas para el programa nuclear de Irán”.
El mito de Israel como buscador de paz
Finalmente, Netanyahu repitió un estribillo familiar: “Israel siempre ha buscado la paz; los palestinos siempre la rechazaron”. Esta inversión de la realidad ignora la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que ofreció a Israel la plena normalización con todo el mundo árabe a cambio de la retirada de los territorios ocupados. Los palestinos la respaldaron. Israel la rechazó.
También pasa por alto los Acuerdos de Oslo de la década de 1990, en los que los palestinos se embarcaron con la esperanza de lograr un Estado, solo para ver a Israel expandir sus asentamientos ilegales, afianzar su ocupación militar y retrasar cada paso prometido del proceso.
Lejos de allanar el camino hacia la “paz”, Oslo creó un sistema que fragmentó la política y el territorio palestinos, mientras Israel consolidaba su control.
Desde entonces, la expansión de asentamientos ilegales, la anexión de Jerusalén Este y el bloqueo de Gaza no han hecho más que intensificarse. Si la paz sigue siendo esquiva, no es porque los palestinos la rechacen, sino porque las políticas de Israel están diseñadas para impedirla.
Cada vez que Netanyahu regresa al estrado de la ONU, la cifra de palestinos muertos, heridos y mutilados —el número de casas, escuelas, hospitales, mezquitas y árboles destruidos— ha dado un salto enorme.
Entre sus dos últimos discursos, ese salto ascendió a decenas de miles de muertos y heridos, y a un nivel de destrucción desconocido en la guerra moderna.
Sin embargo, mientras se prohíbe a los palestinos hablar en la ONU, gracias al abuso de poder de Washington, es Netanyahu quien se para allí — insultando al mundo, señalando con el dedo, vociferando contra el supuesto “antisemitismo” y presentándose como un profeta de paz.
Lo que distingue a este discurso de los anteriores, sin embargo, es que el mundo atraviesa un despertar histórico. No solo gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos, sino también personas comunes en todo el mundo son finalmente capaces de ver a Israel por lo que es, un régimen genocida, y a Netanyahu por lo que es: un mentiroso patológico y, peor aún, un criminal de guerra buscado.
La pregunta es si este despertar llegará lo suficientemente rápido para salvar la vida de millones de palestinos en Gaza y para llevar a los criminales de guerra israelíes ante la justicia por el genocidio que han perpetrado en los últimos dos años.